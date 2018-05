ČTK

Kunert se narodil 30. ledna 1930 v Litomyšli, ale více než polovinu života strávil v divadlech v Brně. První vystoupení na divadelních prknech absolvoval v letech 1949-1956 v Hradci Králové, poté se dostal na dva roky do Trutnova. „Na počátku sezóny 1958/1959 se dostal do Brna a tomuto městu zůstal věrný až do své smrti,” uvedla Pazourková.

Kunert nejprve působil v Divadle Julia Fučíka, poté přestoupil do Divadla bratří Mrštíků, které od roku 1993 nese název Městské divadlo Brno. Hrál až do roku 2010.

Za dlouhou kariéru absolvoval různé role. Patří mezi ně například Harpagon v Moliérově Lakomci, Jindřich VIII. ve hře Šestá žena Jindřicha VIII., Lopachin v Čechovově Višňovém sadu, policejní direktor Skvoznik-Dmuchanovský v Gogolově Revizorovi a podobně. Jeho posledními rolemi byly na jevišti Městského divadla Brno Ferapont v Čechovových Třech sestrách a Arcibiskup v Anouilhově dramatu Becket.