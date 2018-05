Jaroslav Špulák, Právo

Doprovodila je tamní Moravská filharmonie, kterou řídil Tomáš Brauner. Koncert se odehrál v rámci festivalu Dvořákova Olomouc a byl dlouho dopředu vyprodaný.

„S nápadem zaranžovat mé písničky pro provedení v doprovodu symfonického orchestru přišli lidé z Janáčkovy filharmonie, kteří podobné crossoverové projekty připravují poměrně často. Měl jsem z toho nápadu velkou radost, navíc se při jeho naplňování zvýraznil další génius z Cílové skupiny, baskytarista Jan Lstibůrek. Ujal se aranží písniček pro orchestr a dostal tak příležitost ukázat, co v něm je. Zvládl to podle mě na výbornou, a to nesoudím jenom ze své pozice, ale i z reakcí muzikantů z ostravského a olomouckého orchestru, s nimiž vystupujeme. Tvrdí, že si v písničkách opravdu zahrají,“ vyprávěl chvíli před začátkem koncertu v šatně Pavilonu A Tomáš Klus.

Tomáš Klus si spolupráci s filharmoniky pochvaluje.

FOTO: Barbora Hrdá

Tomáš Klus a Cílová skupina těsně před koncertem v Olomouci. Zleva Petr Škoda (bicí), Tomáš Klus (zpěv, kytara), Jiří Kučerovský (kytara) a Jan Lstibůrek (baskytara).

FOTO: Barbora Hrdá

Lstibůrek se rozhodl neobléci písně pouze do filharmonického hávu, ale napsal je v podstatě nově. Činil tak v době, kdy byl Klus na dovolené, a výsledky své práce mu posílal elektronickou poštou. Přestože v nich byl orchestr nahrán na počítači, bylo prý patrné, že dal skladbám novou atmosféru, takovou, která mnohé posluchače překvapí tak, jak překvapila Kluse.

„Skladby, které původně stojí na třech čtyřech akordech, rozepsal do spousty partitur. Díky tomu se i mně vyjevily v novém světle. Například některé texty jsem začal vnímat jinak, než za doprovodu kytary či své kapely. Mnohé pasáže teď pro mě mají větší hloubku a intenzitu, než měly doposud,“ vysvětlil Klus.

Tomáš Klus zpíval i hrál na kytaru.

FOTO: Barbora Hrdá

Na koncertě v Olomouci zaznělo šestnáct skladeb plus přídavková Mantra. Vybral je sám Klus: „Když jsme se dohodli na počtu písniček, sedl jsem si doma na balkón a prostě jsem je vybral. Snažil jsem se co nejméně spekulovat, jediným kritériem bylo, aby to byl průřez tvorbou, který bude vypovídat o mém světonázoru. V programu jsou písně o lásce v rovnováze s těmi sociálně či ekologicky apelativními nebo protiválečnými.“ Večer pak u řady písniček vysvětlil okolnosti jejich vzniku.

Dodal, že s Janáčkovou filharmonií plánují společné verze jeho skladeb nahrát na album a příští rok absolvovat další koncerty.

Tomáš Klus a Jiří Kučerovský před Moravskou filharmonií Olomouc.

FOTO: Barbora Hrdá

„Přidáme několik písniček z mé plánované nové desky, která vyjde na podzim letošního roku, a chtěli bychom vyjet na turné. Tahle spolupráce mě i kluky z kapely baví a nechtěli bychom ji ukončit moc brzy,“ usmál se zpěvák.

Aranžér skladeb Jan Lstibůrek byl během koncertu součástí orchestru. Seděl v jeho řadách, zatímco na pódiu před filharmonickým tělesem a Braunerem s dirigentskou taktovkou stál kromě Kluse ještě kytarista a vokalista Jiří Kučerovský.

Se skromností sobě vlastní Právu před vystoupením Lstibůrek řekl: „Tomáš vybral písničky a tím mi je poskytl k volnému zpracování. První ideové doteky aranží jsme udělali s Jirkou Kučerovským. A protože jako člen Tomášovy kapely znám jeho písně velmi dobře, dovolil jsem si některé verze takříkajíc poslat hodně daleko. Myslím, že to vyšlo.“

Jan Lstibůrek při koncertu.

FOTO: Barbora Hrdá

Pondělní večerní koncert trval hodinu a čtvrt. Skladby v aranžích pro filharmonii při něm pozbyly rockový drive, který mají na běžných Klusových vystoupeních a vlastně i na deskách. Namísto něho se jich ujaly aranžérská hravost a svoboda, s nimiž k nim přistoupil Lstibůrek a s nimiž leckdy výrazně poodešel od původních instrumentálních motivů.

Atmosféra většiny písniček je melancholická. V řadě z nich jsou nicméně dynamické změny ve hře Moravské filharmonie předzvěstí bytostně rozehraných pasáží, z nichž k těm intenzivním patřily třeba ta ve střední části písničky Napojen, pokorně interpretovaný Noe či refrén písničky Vločka.

Tomáš Klus, Cílová skupina a Moravská filharmonie Olomouc na pódiu.

FOTO: Barbora Hrdá

Byl to zvukově velmi dobře ošetřený koncert plný překvapení. Třeba i v tom, jak naléhavé je textové sdělení některých Klusových písniček. V rockovém koncertním podání se totiž může obsah slov skladeb Anat, JdeVoZem, ZmrZlým nebo Přeju ti v návalu jiné energie trochu zatoulat.

Koncert Tomáše Kluse, Cílové skupiny a Moravské filharmonie Olomouc byl silným a emotivním zážitkem. Odkryl fakt, že pokud se už v původní verzi chytlavých a sdělných písniček zhostí dobrý aranžér, lze jejich základní vlastnosti znásobit.