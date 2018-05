Jaroslav Špulák, Právo

Sedíme v pražském nahrávacím studiu DEMA Creative Production a posloucháme první verze jedenácti skladeb, které na albu budou. Původně chtěl písničkář k deseti letům svého působení na scéně vydat výběrovou desku hitů. Rozhodl se složit pro ni dvě nové písničky a chytil přitom takovou „slinu“, až se dobral osmi novinek, základu zcela nového alba.

„Řekl jsem si, že dopíšu další písničky a místo bestofky vydám novinku. Bestofku připravím na příští rok k oslavám svých čtyřicátých narozenin,“ směje se Xindl X a usrkává z hrnku kávy, kterých prý během nahrávací frekvence vypije až deset.

„Většinu stop nahráváme v DEMA Creative Production. Když ale náš klávesista Johnny Bálek potřebuje točit Hammondy, Fender piano nebo křídlo, můj spoluproducent a zároveň baskytarista v mé kapele Radim Genčev sbalí mikrofony a odjede nástroje nahrát tam, kde jsou k dispozici. Písnička Byznys vznikla ve studiu u Dalibora Cidlinského, kde jsem točil předešlou desku. Některé zpěvy a kytary jsme nahrávali u Radima doma,“ přibližuje Xindl X.

Xindl X vydá nové album v září.

FOTO: Barbora Hrdá

Vydané skladby Věčně nevěrná a Byznys sice trochu napovídají, jaký zvuk a atmosféru by mohla novinka mít, písničkář ale tento dojem upravuje.

„Myslím si, že ty písně pro nové album až tak charakteristické nejsou. Z mého pohledu bude velice pestré. Bude na něm písnička gospelová, countryrocková, modernější skladby, takové, o kterých lze říct, že jsou typicky xindlovské, i dvě pomalé se smyčcovým orchestrem. Nelze vypíchnout jednu věc, která by celou desku charakterizovala,“ vypočítává.

Ona pestrost vyplynula z toho, jak se písně postupně rodily. Xindl X se je vždycky snažil na svých albech od sebe spíše odlišovat, než je spojovat. S touto ideou přistupuje i k nahrávání novinky.

Tři duety

Budou na ní také tři duety. Věčně nevěrná se Sabinou Křovákovou se už prohání českým éterem. Byla to závěrečná skladba k filmu Věčně nevěrná tvá, jenž měl premiéru letos v únoru.

Sabina Křováková a Xindl X při natáčení klipu

FOTO: archív Xindla X

V dalších duetech bude Xindl X zpívat se slovenskou písničkářkou Mirkou Miškechovou, se kterou v minulosti představil singl Cudzinka v tvojej zemi, a písničkářem Petrem Lüftnerem.

„S Petrem jsme si řekli, že jsme toho už hodně odehráli, ale dosud jsme spolu žádnou písničku nesložili. Vyzval jsem ho, ať vymyslí téma, a on přišel s nápadem napsat písničku o hraní na playback. Začali jsme si posílat e-mailem textové nápady a já si pak uvědomil, že se mi rodící se text hodí na hudbu, kterou jsem původně složil pro singl Věčně nevěrná. Je to taková countryrocková melodie, ale režisér Milan Cieslar mi řekl, že by potřeboval, abych napsal muziku, na kterou by šla tančit zumba,“ usmívá se Xindl X.

Písní s podobným osudem bude na albu Sexy Exity více. „Alenka a Naruby vznikly původně pro Richarda Müllera. Jeho manažer mi poslal texty Petra Uličného a požádal mě, jestli bych na ně nezkusil napsat nějakou hudbu. Začal jsem psát, brzy jsem měl osm písniček, ale najednou jsem zjistil, že deska už vyšla a že hudbu pro ni napsal Ondřej Brzobohatý. Zavolal jsem Richardovu manažerovi a ten mi řekl, že se omlouvá, ale že mi zapomněl oznámit, že už má album hotové. Cítil jsem se hloupě, nicméně jsem měl osm písniček, z nichž některé budou na mém novém albu a další asi zužitkuju v budoucnu,“ přibližuje Xindl X.

Xindl X vyjede na turné k novému albu v listopadu a prosinci.

FOTO: Barbora Hrdá

„U písně, která se na desce bude jmenovat Naruby, jsem dlouho nemohl dostat z hlavy původní Uličného text. Poslal jsem ji tedy Mirce Miškechové, která se její části textově zhostila, a vznikl náš další duet,“ dodává písničkář.

Jeho první úspěšná balada byla Popelka z předešlé desky Kvadratura záchranného kruhu (2016). Jelikož na novince budou dvě další balady, zdá se, že se mu pomalejší tempo zalíbilo.

„Většinu písniček nepíšu s tím, že budou pomalé. U Naruby ale bylo jasné, že z ní rychlou neudělám. Navíc když byl tak pozitivní ohlas na Popelku, balad se už tolik nebojím,“ usmál se.

Na turné

Až deska v září vyjde, vyrazí Xindl X na koncertní turné. Začne v říjnu na Slovensku a v listopadu a prosinci se přesune do českých měst.

„Páteř koncertů bych chtěl vystavět na nových skladbách,“ prozrazuje ještě a vydává se do nahrávací kabiny točit svou zpěvovou linku pro jednu z nových písní.