Stanislav Dvořák, Novinky

Ondřej Ruml vzdává hold kubánským muzikantům, hlavně samotnému autorovi písně jménem Máximo Francisco Repilado Múňoz, který je znám jako Compay Segundo.

Ondřej Ruml

FOTO: Ondřej Ruml

„Kubánská hudba je nesmírně pestrá a plná temperamentu. Rytmicky je to úplně něco jiného, než na co jsem zvyklý ze swingu nebo jazzu, a to mě fascinuje,“ říká zpěvák.

Ondřej si klip natočil na Kubě na telefon. Díky tomu se mu podařilo být mnohem nenápadnější, než kdyby s sebou měl celý štáb s velkou kamerou. Výsledkem jsou autentické záběry, které zachycují jedinečnou atmosféru Kuby.