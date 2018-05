Stanislav Dvořák, Novinky

Appetite for Destruction: Locked N' Loaded má obsahovat remasterované původní album z roku 1987 a 25 nevydaných nahrávek z roku 1986 plus dvě z nahrávání s producentem Mikem Clinkem. Bonusem budou remastery starých EP a singlů.

Mezi rarity má patřit třeba píseň Shadow of Your Love nebo akustická verze Move to the City a raná verze hitu November Rain. Coververze zahrnují například Elvise Presleyho (Heartbreak Hotel), Aerosmith (Mama Kin) a akustické i elektrické verze Rolling Stones (Jumpin' Jack Flash). Pro ultraskalní fanoušky jsou tam navíc nedokončené písničky The Plague a New Work Tune.

Reedice Locked N' Loaded vyjde v několika verzích, ta nejluxusnější bude obsahovat 4 CD, Blu-ray, vinyly a knížku a drobné sběratelské předměty, například prsteny s lebkou, plakáty a repliky starých letáků. Další verze budou obsahovat 4 CD, Blu-ray a knížku nebo 2 CD a dva vinyly nebo jedno CD.