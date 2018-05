Stanislav Dvořák, Novinky

Komediální série z kadeřnického salónu je určena hlavně ženám. V hlavních rolích se od 14. května představí Jana Krausová, Veronika Gajerová, Nela Boudová, Jana Stryková, Patricie Solaříková, Jana Bernášková a Natalie Holíková. Kadeřnictví se bude vysílat čtyřikrát týdně v šestiminutových dílech, a to od pondělí do čtvrtka.

„Já jsem tak dlouho chodil do kadeřnictví v Dejvicích, až mě napadl takový velmi křehký nápad, udělat seriál z toho prostředí. Na tom je půvabné to, že do toho malého prostoru kadeřnictví chodí celý svět, protože oni tam řeší problémy zákazníků a řeší svoje problémy. Ten můj křehký nápad beze zbytku naplnil Ruda Merkner,“ vylíčil vznik seriálu kreativní producent Dan Strejc.

„Zadání bylo, nejen aby to bylo kadeřnictví, ale aby to mělo šest minut a byl to denní seriál. Denní seriál se vyznačuje tím, že běží v pomalém tempu, a to v šesti minutách nešlo. To byl základní oříšek, jak tam vměstnat denní seriál, aby všichni diváci, kteří jedou autobusem a mají šest minut, odkoukali daný formát. Dlouho jsme váhali. Dan nám pomáhal a přišli jsme na to, že těch dvacet, třicet minut denního seriálu musíme smrsknout do šesti minut. Myslím, že se nám to povedlo,“ řekl scenárista Rudolf Merkner.

Hudba, historie i jídlo



Ve Výletech do minulosti Aleš Ulm projde s diváky historické momenty a připomene jak ty nejzásadnější okamžiky našich dějin, tak ty zdánlivě bezvýznamné.

O hudbě se bude mluvit v HitStory. Publicista a moderátor Honza Dědek v pořadu odhalí osudy umělců jednoho hitu (One-Hit Wonders), jejichž melodie je všem povědomá, ale jméno už nikdo nezná.

Jak ušetřit, poradí ve stejnojmenném pořadu komička Adéla Elbel. Ušetřit se podle ní dá na oblečení, jídle, dětech i partnerovi. Pouličním jídlem se zabývá show U stánku. Turecký kebab, americký hot dog nebo vietnamské pho? Kde se dá dobře najíst a z čeho se to vlastně vaří, vysvětlí Michal „Hugo“ Hromas.

V pořadu Sladká tečka cukrářka Daška Malá alias Sugar MaMa peče oblíbené české moučníky i zahraniční dezerty a v tanečním Stream Steps se diváci mohou společně s uznávaným českým tanečníkem J. K. Sanchezem a hosty naučit jednoduché taneční kroky, triky a grify. Pořadu se v průběhu jara 2018 zúčastní známé osobnosti jako například Ben Cristovao, Jiří Korn, Aleš Ulm, Lenny, Milan Peroutka další.

O aplikacích, instagramech, faceboocích a „všech těch internetech“ bude Swajp 2.0 a Krvavá léta – speciál připomene na konci května a v průběhu června 76. výročí heydrichiády pěti díly se spisovatelem a nakladatelem Jiřím Padevětem.