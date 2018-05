Jaroslav Špulák, Právo

Vydala nové album nazvané Golden, ve své diskografi i čtrnácté studiové. Je to její první deska pro vydavatelskou společnost BMG. Původně prý chtěla natočit elektropopovou kolekci, ale její hudební apetit se nakonec dostal až ke countryové hudbě, která počin stylově zásadně ovlivňuje.

V podstatě je to trochu experiment, nicméně Kylie Minogue si ho může dovolit. Navíc je to experiment v zásadě vkusný. Nahrávalo se v Londýně, Los Angeles a také v countryovém Nashvillu, to jistě kvůli inspiraci a nasání atmosféry.

Obal alba Golden

FOTO: BMG

V první polovině alba je countryová stopa hluboká. V písničkách jsou zapuštěny akustické kytary, bendžo i housle, přitom všechny tyto nástroje pěkně „tančí“ v popovém rytmu. Zpěvačku je třeba pochválit za odvahu, protože tímto krokem vzala jak tanečnímu popu, tak country trochu z jejich tradičních výrazových prvků a propojila je k obrazu svému.

Druhá část alba ale už ale není tak poutavá. I v ní je stopa country nadále patrná, je ale přesunuta na druhou kolej, spíše jako příchuť, jako ovonění. Převládá taneční pop, v němž hrají prim elektronické zvuky, jejichž hlavním posláním je být podkladem pod zpěvaččiným hlasem.

Ostatně ani písně z této části desky nejsou tak chytlavé a nápadité jako ty z počátku alba, což korunuje poněkud fádní balada Music’s Too Sad Without You, duet s britským folkovým zpěvákem Jackem Savorettim.

Závěr desky je nicméně více sexy, přesně tak, jak to mají fanoušci Kylie Minogue rádi. Jako by si ona uvědomila, že v koketérii s countryovou hudbou není v poslední době jediná. Takové vlivy jsou i na deskách Miley Cyrusové, Pink nebo Keshy. A tak se prostě více přimkla ke svému tradičnímu pojetí popu.

Kylie Minogue: Golden

BMG, 40:33

Celkové hodnocení 70 %