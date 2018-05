Jaroslav Špulák, Právo

Na otázky k historii kapely i alba a dalším plánům odpověděli kytarista Miloš „Dodo“ Doležal a baskytarista Vlasta Henych.

Jako muzikanti, kteří byli dáni dohromady v anketě fanoušky, jste se rozhodli vydat písničky Jiřího Schelingera. Proč právě ty?

Henych: Na předávání cen ankety Černá vrána, které se konalo v třiadevadesátém v pražském sále na Vltavské, jsme jako vítězové svých kategorií měli společně zahrát několik skladeb. Připravili jsme si coververze našich oblíbených skupin – Anthrax, Motörhead, Black Sabbath, Slayer a dalších. Večer nás pak při popíjení na baru napadlo vytvořit projekt, s nímž bychom natočili celé album. Řekli jsme si, že nechceme nahrát coververze zahraničních skladeb, ale chceme navázat na českou hudbu, která nás ovlivnila. Miloš přišel s tím, že bychom mohli realizovat album písniček Jirky Schelingera, s čímž jsme se všichni ztotožnili.

Začátkem osmdesátých let jsem jezdil jako bedňák mimo jiné s kapelou Projektil, ve které hrál Milan Schelinger. Jako fanoušek písniček jeho bratra jsem se s ním o něm bavil a on mi řekl, že Jirka před svou smrtí v roce 1981 chystal novou desku. Navrhl jsem tedy klukům, že bychom ji spolu mohli dokončit.

V jakém stavu Schelingerovo Zemětřesení bylo?

Doležal: Šli jsme nejdřív za Františkem Ringem Čechem, který byl vedoucím Schelingerovy kapely. Přijal nás a sdělil nám spoustu zajímavých věcí. Řekl, které písničky z těch, jež tehdy Jirka Schelinger připravoval, měly potenciál na albu Zemětřesení být. My se pak vypravili za Milanem Schelingerem, jenž měl nahrávky doma. Pět šest písniček, které měl, předtím nikdy nevyšlo. Měl je natočené na starém kotoučovém magnetofonu, některé jen sepsané v notách, a my s nimi hned začali pracovat. Šlo to velmi rychle, od koncertu vyhlášení ankety Černá vrána do vydání alba Zemětřesení našeho projektu, který jsme také pojmenovali Zemětřesení, uplynulo jen půl roku.

Skupina Zemětřesení v roce 1993, s Alešem Brichtou.

FOTO: Supraphon - Jiří Antalovský

Zpracovali jste i písně, které jste dostali v notách?

Doležal: Ne, na ně dojde až na albovém pokračování Zemětřesení, které se chystáme vydat na podzim. Na první desku jsme kromě písniček, jež měl Jirka Schelinger připravené, přidali pár těch, které byly hitové a přibližovaly se našemu stylu. V té době jsme reprezentovali heavymetalový proud.

Jak dlouho byla kapela Zemětřesení aktivní?

Henych: Asi rok. Dali jsme se dohromady proto, že jsme spolu chtěli něco vytvořit. To byl prvotní impuls. Bylo jedno, co uděláme, vůbec to nemusely být písně Jirky Schelingera. Naším záměrem bylo dát tomu vlastní vklad, což se stalo, protože u spousty skladeb jsme dodělávali aranže a podobně.

Vydali jsme album, odehráli pár koncertů a šli od toho. Kdybychom to neudělali, stali bychom se revivalovou kapelou a zdevalvovali smysl toho, proč jsme projekt založili.

Mimochodem, jakmile jsme skončili, na české scéně se vyrojila celá řada revivalových skupin, které hrály písně Jirky Schelingera. Jednu z nich měl i Milan Schelinger, u kterého to ale bylo opodstatněné.

V pátek 4. května vyjde remasterovaná verze alba Zemětřesení. Jaká je?

Doležal: Díky remasteringu má lepší zvuk než původní nahrávka a jsou na ní dva bonusy. Nazpíval je Milan Schelinger.

Proč ne Aleš Brichta?

Doležal: Aleš má dlouhodobě zdravotní problémy. Věděli jsme o nich a čekali na to, jestli se jeho stav zlepší. To se bohužel nestalo, a tak jsme se s ním dohodli, že oslovíme Milana Schelingera, aby dvě další skladby na reedici alba nazpíval. Jde o písně, které jsme v roce 1993 hráli na koncertech a Milan je s námi zpíval jako host.

Na podzim chystáte album Zemětřesení 2. Co na něm bude a kdo ho nazpívá?

Doležal: Nahrajeme na ně všechny zbylé písně, které měly být na Schelingerově Zemětřesení. Přidáme opět několik bonusů v podobě jeho již vydaných skladeb, které zpracujeme po svém, a budou na něm i tři čtyři naše autorské písně ve stylu hard rocku sedmdesátých let. Chtěli bychom dát projektu i vlastní tvorbu. Momentálně na tom pracujeme.

Pokud jde o zpěv, největší prostor dostane Milan Schelinger. Určitě ale pozveme jednoho nebo více hostů.

Henych: I v tomto případě platí, že nechceme být revivalová kapela. Nehledáme proto zpěváka, který byl měl podobnou barvu hlasu jako Jirka Schelinger. Chceme, aby byl osobitý a zpíval sám za sebe. Přesně takový byl Aleš Brichta na první desce.

Budete koncertovat?

Doležal: Už loni jsme naplánovali koncerty na putovní festival Hrady.cz. Nikdo ale nepředpokládal, že se Alešův zdravotní stav nezlepší. On sám byl přesvědčen, že bude schopen s nám na festivaly vyjet. Když nám v lednu řekl, že jeho stav je stále stejný a nebude moci koncertovat, museli jsme účast na Hradech.cz zrušit, protože nebyl čas na hledání nového zpěváka.

Na druhou půlku listopadu a první půlku prosince, po vydání alba Zemětřesení 2, plánujeme pár samostatných klubových koncertů, na něž si kromě Milana Schelingera pozveme i několik pěveckých hostů.

Henych: Když se Alešovo zdraví zlepší a on se bude chtít těch koncertů zúčastnit, budeme rádi.

Kdy desku pokřtíte?

Doležal: Představíme a pokřtíme ji ve čtvrtek 3. května v 17 hodin v prodejně Supraphonu na Jungmannově náměstí v Praze. Cédéčko se tam bude prodávat poprvé, s Milanem Schelingerem zahrajeme pár písniček akusticky a bude i autogramiáda, na které bychom měli být všichni.