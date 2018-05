Jaroslav Špulák, Právo

Objektivně je pravda, že předešlým sedmi deskám takzvaně čouhala sláma z bot. Formace Doctor P.P., v jejímž čele stojí zpěvák Petr Pečený, se pohybuje v ranku atmosférou hospod ovoněného českého bigbítu, v němž se obvykle nejde za velkým hudebním uměním, aranžérskými překvapeními nebo hlubokými texty. Tohle všechno nicméně v intencích vlastního hudebního příběhu na albu Levák povýšila.

Pracovala na něm dva roky, a kromě Petra Pečeného, který zpíval, napsal text a na všechno dohlížel, se na něm podílela producentská dvojice Lukáš Chromek a Lešek Wronka a také parta hudebních kamarádů. Hudbou i texty přispěli Lou Fanánek Hagen, Ondřej Soukup, Pepa Bolan, Pavel Ryška, Jakub Ryba a další.

Obal alba Levák.

FOTO: Lewron Music Center

Pro kapelu napsali písničky s ohledem na to, jak Petra Pečeného, jenž je často hlavním hrdinou textů, znají a jak vnímají to lepší, co je ze sebe kapela schopna vydat. Výsledkem je kolekce dvanácti vyrovnaných písniček, které mají slušný melodický potenciál, lehkost v interpretaci a také Pečeného osobitý hlasový vklad.

Svým výrazem místy trochu připomíná Petra Jandu z Olympiku. Je příjemný, rockový a zásluhou autorů písniček nebrousí v polohách, na které by nestačil.

Bicáky, tricáky, kokosáče, Levák, Sabráž, Voda, Trencle s batmanem – to všechno jsou skladby, které si budou návštěvníci koncertů kapely Doctor P.P. po odchodu z něho (a po poslechu alba) nejspíš prozpěvovat. A pokud si zapamatují texty, nebudou mít sice pocit, že jsou to původně básně, ale nebudou mít ani obavy si je notovat nahlas, neboť k hudbě, kterou kapela dělá, jsou patřičné.

Levák je deska, která baví. Nemá ambice šokovat instrumentální, pěveckou či textařskou bravurou, její touhou je pobavit. Vezmeme-li v potaz, že ji nahrála dlouhou dobu poněkud podceňovaná kapela, pak je to hezký příklad toho, že trpělivost přináší růže.

Doctor P. P.: Levák Lewron Music Center, 38:05

Celkové hodnocení: 75 %