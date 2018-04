Stanislav Dvořák, Novinky

Obvinění Woodyho Allena ze zneužití dcery je staré desítky let a policie to dávno odložila. Přesto stačilo, aby téma někdo vytáhl v éře #MeToo, a Allen se stal toxickou osobou. Po zuřivé kampani začali herci vracet honoráře za jeho film a s omluvným úsměvem vysvětlovat, že předtím nevěděli, jak je špatný. Přitom měli stejné informace jako před dvaceti lety: žádné důkazy nejsou.

Jen občas se ozve ojedinělý hlas na jeho obranu. Herec Javier Bardem nedávno uvedl, že za práci s Allenem na filmu Vicky Cristina Barcelona se „absolutně nestydí“ a také herečka Diane Keatonová, známá z Kmotra či Annie Hallové, se nepřidala do kampaně proti Allenovi.

Woody Allen

FOTO: HCE

Z nejnovějšího filmu A Rainy Day in New York se přesto stává „paní Columbová“. Natočili ho už loni, všichni o něm slyšeli, ale není nikde vidět. A premiéra se pořád nechystá a nechystá.

Amazon, který do filmu nasypal 25 miliónů dolarů, jako by ani neměl zájem ho uvést. Společnost se dostala do nezáviděníhodné situace, podepsala s Allenem smlouvu na 5 filmů, ale po #MeToo už je moc nechce. Herci Timothée Chalamet a Rebecca Hallová tomu nasadili korunu, když si zahráli na morální giganty a od posledního filmu i režiséra se distancovali.

Neoficiálně se šušká, že Allena už v Americe nikdo nechce. „Interně panuje shoda, že Amazon nebude mít na výběr a pustí ho k vodě, i kdyby měl zaplatit tučné odškodnění,“ shrnul nedávno server The Hollywood Reporter.

Není to skvělá šance pro Českou televizi? Dokud je Woody na dně, je třeba rychle zavolat jeho agentovi. Možná by teď točil i novou řadu Vyprávěj nebo Nemocnici na kraji města po 40 letech.