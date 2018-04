Lucie Zelinková, Právo

Dvě matky, dvě přítelkyně – každá jiná – a řada tajemství. Tím by se thriller Nebezpečná laskavost mohl směle zařadit do početné skupiny románů v žánru, který aktuálně zažívá své zlaté časy. S jistotou lze říci, že právě psycho thriller nahradil donedávna populární severskou detektivku. Často bývá stylisticky jednodušší a zpravidla se vyznačuje výraznou zápletkou v ději v poslední třetině.

Zajímavé je povšimnout si genderové volby postav v tomto typu textů. Jsou to totiž téměř bezvýhradně ženy. Otázkou zůstává, proč to tak je. Pravděpodobně nikoli proto, že by se autoři pokoušeli naznačit, že ženy mají více psychických problémů, ale jednoduše proto, že jsou to ženy, jež jsou početnějšími čtenářkami žánru.

Vedle zajímavé formy vyprávění je Nebezpečná laskavost vcelku běžným zástupcem žánru. Dominují dvě střídající se vypravěčky, dvě psychicky narušené matky malých dětí s temnou minulostí a pokřiveným charakterem, přičemž na síle jejich neblahých vlastností a temnot z minulosti autorka přidává pozvolna a postupně.

Silně si tak pohrává s oblíbenou technikou žánru, kterou je nespolehlivý vypravěč. Čtenář tak po většinu vyprávění tápe v pravdě, je si s ním skrze postavy pohráváno.

Nebezpečná laskavost v sobě nese poměrně zajímavé téma, neoklešťuje se jen na příběh o pravdě a lži, popřípadě násilném úmrtí a jejím odhalování. Tématem je manipulace od nejnižších po nejvyšší, manipulace s city rodinnými, přátelskými i milostnými.

Vzhledem k žánru je Nebezpečná laskavost lehce nadprůměrným a vcelku příjemným zástupcem svého žánru. Přirozeně nejde o dílo, které by řešilo podstatu světa, hloubavé lidské otázky či mělo možnost pohnout vesmírem, jde o text čistě zábavný. Tu roli bez výhrad splňuje.

Darcy Bell: Nebezpečná laskavost

Leda, 352 strany, překlad Vlasta Hesounová, Alžběta Slavíková Hesounová, 328 Kč

Celkové hodnocení: 75%