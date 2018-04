Novinky

„Náš milovaný Tim byl hledající, křehká umělecká duše, která pátrala po odpovědích na základní existenciální otázky. Byl perfekcionista, který tvrdě pracoval obrovským tempem. To vedlo k extrémnímu stresu,“ píše rodina.

Podle ní nebyl Tim známý pod pseudonymem Avicii schopen zvládnout „obchodní mašinérii“, v níž se ocitl. „Byl citlivým chlapcem, který miloval své fanoušky, ale vyhýbal se pozornosti,“ stojí dále v prohlášení.

Video

Avicii - The Nights

Po turné chtěl podle rodiny nalézt rovnováhu, aby byl schopen „dělat to, co miloval nejvíce, a to hudbu”. „Už ale nemohl pokračovat,” píše se dále.

„Je ztracen, ale bude navždy milován. Díky jeho hudbě na něj nezapomenete,“ uvedla rodina.

V roce 2016 Avicii oznámil, že kvůli zdravotnímu stavu již nebude jezdit na turné. Pak oznámil, že se bude věnovat studiové práci.

Osmadvacetiletý Avcii zemřel 20. dubna v Maskatu v Ománu. Příčina úmrtí tehdy nebyla zveřejněna. Média připomněla, že Bergling trpěl zánětem slinivky kvůli nadměrnému pití. V roce 2014 mu byl odoperován žlučník a slepé střevo.