Natáčení začalo v autentickém prostředí Topolčianského zámku, kde Karel Čapek a Tomáš Garrigue Masaryk vedli debaty. Karla Čapka ztvární Jan Budař, role T. G. Masaryka se ujme Martin Huba, sdělil Vedral. Režise se ujal Jakub Červenka, scénář napsal Pavel Kosatík.

„Je to film o dvou mimořádných mužích, je o tom, že emoce mohou být někdy silnější než myšlenka, i u tak výjimečných lidí,“ řekl Jakub Červenka. „Filmem chceme připomenout základy, na nichž naše republika vznikla, a těmi jsou myšlenky demokracie, tolerance, pravdy a lásky.“

Jan Budař jako Karel Čapek

FOTO: Bontonfilm

Kniha Hovory s TGM vznikala během roku 1928 a vyšla k 10. výročí založení Československa. Filmové Hovory s TGM půjdou do kin u příležitosti 100. narozenin, které Česká republika letos slaví.

Premiéra bude 18. října, v den oficiálního prohlášení nezávislosti Československého národa, tzv. Washingtonské deklarace. V letošním roce navíc uplyne 80 let od smrti Karla Čapka.

Kosatík vycházel ze samotné knihy i z dosud nezveřejněných Masarykových dopisů. „Masaryk a Čapek jsou dost možná tím nejlepším, co jsme během sta let měli. Do jejich příběhu v přímém přenosu jsme chtěli vložit celý jejich život a dynamiku,“ dodává Kosatík k samotnému filmu.