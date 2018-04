Stanislav Dvořák, Novinky

Současný stav může mít několik příčin. Zaprvé Češi obecně nechtějí za cokoliv na internetu platit a kvalita stahování zdarma (včetně titulků) je tu relativně vysoká. Kvůli právním komplikacím navíc uvidí český zákazník na oficiální službě méně než třeba Američan, je tedy diskriminován. A týká se to i internetových stránek klasických českých nebo německých televizí, některé pořady se vám v zahraničí jednoduše nespustí.

„Zatímco placené platformy s širokými videotékami či online sledování jsou ve světě na vzestupu, u nás je nástup těchto služeb značně zpožděný. Skoro by se dalo říci, že jde jen o uvědomělejší část publika. I to však musí počítat s tím, že oproti jiným zemím uvidí za své peníze mnohem méně a to kvůli omezeným vysílacím právům,“ řekla ředitelka mediální společnosti Axocom Erika Luzsicza.

Podle ní jsou tak výnosy výrazně nižší než jinde ve světě - jen v řádu desítek miliónů korun za VOD, online vysílání a předplatné alternativních platforem typu Netflix dohromady.

Ale radši ten dabing



Úspěšné projekty typu Netflix v Česku zákazníky moc nevzrušují. Kvůli právním tahanicím český divák nemůže vidět to samé, co vidí cizinec, a tak má u nás předplatné jen pár desítek tisíc nadšenců. Navíc mnohé pořady na Netflixu nejsou k dispozici ani s titulky, zatímco když si film stáhnete zdarma, titulky na internetu lehce najdete.

„Studia a vlastníci licencí k těmto titulům jsou sami proti sobě. Zaryté piráty, kteří nemají peníze, člověk jen tak od stahování neodradí. Naopak přibývá těch, kteří jsou ochotni zaplatit, jen bohužel se jim nedostává kvalitního obsahu,“ tvrdí Erika Luzsicza.

I když sledování seriálů a filmů v cizím jazyce je výborným způsobem, jak se ho učit, u většiny diváků zatím převládá lenost. Podle některých průzkumů údajně 85% českých diváků preferuje dabing.