Jaroslav Špulák, Právo

Potom se vypravila hrát na tuzemská pódia, jenže původní sestava v náporu jiných aktivit některých členů dlouho nevydržela.

Odešli bubeník Miloš Meier i baskytarista Jakub Antl a přišli baskytarista Marek Bero a bubeník Danny Rico. Spolu s nimi je ve skupině zpěvák, kytarista a zakladatel Michal Skořepa, jeden z největších talentů české hudební scény posledních let.

Aktuálně kapela nahrává nové album, které vyjde na podzim a z něhož minulý týden vypustila do světa singl a klip Somebody Else. Již 28. dubna odstartuje v pražském Rock Café koncertní turné.

„Vstupujeme do nové etapy. V posledních měsících nám štěstí moc nepřálo, mnohé věci se neuskutečnily podle našich očekávání. Současně jsme ale inspirováni tím vším vytvořili novou muziku a řekli si, že ji natočíme, a tím překonáme veškeré frustrace a špatné věci. Jmenujeme se Stroy, což je myšleno jako opak anglického slova destroy (zničit, pozn. aut.). Chceme využít energii určenou k ničení pro tvoření,“ vysvětluje Skořepa.

Jak si v kapele předsevzali, tak to udělali. Nová deska se bude jmenovat prostě Stroy. „Z legrace někdy říkáme, že pokud si to chce někdo udělat těžké, ať to dělá jako my. Současně ale víme, že jenom z těžkých věcí vzniká něco smysluplného. Krize je nejlepší tvůrčí nástroj,“ dodává.

V nových písničkách kapela zjednodušila. Přestala klást tolik důraz na instrumentální a aranžérský um, naopak se více soustředí na jednoduchost a funkčnost skladeb.

„Jako autor mívám někdy tak obrovský přetlak, že z něho najednou vytvořím monstrum, které potom vezmu a osekávám do tvaru rockových písniček. Vždycky jsem miloval sbory a mnohovrstevnaté aranže. Na nové desce ale není ani jedno. Je syrová a nahá. Naši fanoušci budou možná překvapeni,“ říká. Jeho slova ostatně potvrzuje singl Somebody Else.

Oba Skořepovi spoluhráči žijí v zahraničí. Jeden v Londýně, druhý v Lisabonu. Pro chod kapely v České republice se to může zdát být na první pohled problém, vždyť na každý koncert či nahrávání musí Bero a Rico sednout do letadla a absolvovat cestu do Čech. Skořepa ale sestavu obhajuje.

„Není to proto, abychom si na plakáty mohli psát, že jsme mezinárodní kapela. Někdo kdysi řekl, že když budeš chtít udělat něco speciálního, je třeba se smířit s tím, že pro to v okruhu dvaceti kilometrů asi správné lidi nenajdeš. Já už hrál v minulosti se spoustou lidí, od nichž jsem se mnohé naučil. Viděl jsem už v Čechách velice talentované hudebníky a zpěváky, kteří kvůli své nedočkavosti rezignovali na vlastní cestu a šli do hudebního kompromisu. Já pro svou vizi našel lidi shodou okolností zrovna venku,“ vysvětluje Skořepa.

Koncerty na chystaném turné budou jiné než dosud. „Poprvé budeme hrát muziku, kterou jsme složili výhradně společně. Všechny skladby vznikly ve spolupráci nejméně dvou členů. Jedna například poté, kdy jsme loni měli hrát na festivalu Votvírák, ale zrovna před naším koncertem se zvedl vítr a my nemohli z bezpečnostních důvodů vystoupit, takže jsme se obrátili a jeli domů. Z naštvanosti jsme pak vlezli do zkušebny a složili písničku, která bude pravděpodobně náš další singl,“ prozradil.

Po koncertu v Rock Café se Stroy vypraví hrát do Karlových Varů (2. 5.), Ústí nad Labem (3. 5.), Liberce (4. 5.), Ražic (5. 5.), Brna (8. 5.), Pardubic (9. 5.), Litomyšle (10. 5.), Strakonic (11. 5.) a Plzně (12. 5.).