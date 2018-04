Věra Míšková, Právo

Dvě nevěsty a jedna svatba

Video

Trailer k filmu Dvě nevěsty a jedna svatba

Marie pracuje jako úspěšná televizní moderátorka, ale jinak přitahuje samé blbce. To její sestra Karolína už plánuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí po dlouhé době za rodinou na návštěvu do rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku, a je jasné, že jejich city nejsou minulostí. Jenže to má háček...

Dvě nevěsty a jedna svatba, Česko 2018, komedie, 89 min., režie: Tomáš Svoboda, hrají: Anna Polívková, Jakub Gottwald, Ester Geislerová, Eva Holubová a další.

Avengers: Infinity War



Video

Trailer k filmu Avengers: Infinity War

Studio Marvel přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější válku všech dob. Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit mocného Thanose dříve, než jeho bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy.

Avengers: Infinity War, USA 2018, akční sci-fi, 149 min., režie: Anthony Russo, Joe Russo, hrají: Robert Downey Jr., Chris Evans, Josh Brolin, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Scarlett Johanssonová a další.

Až na dno

Video

Trailer k filmu Až na dno

Když se v Normandii během pobytu u moře britský tajný agent James náhodně na pláži setká s podmořskou bioložkou Danielle, jejich cesty se na chvíli spojí a vytvoří se mezi nimi silné pouto. Jejich společný čas na poklidném francouzském pobřeží však záhy končí. Po něm přichází čas odloučení s nejistotou možného příštího setkání.

Až na dno, USA / Německo / Francie / Španělsko 2017, drama, 111 min., režie: Wim Wenders, hrají: James McAvoy, Alicia Vikanderová, Alexander Siddig, Celyn Jones a další.

Bratři Lumièrové

Video

Trailer k filmu Bratři Lumièrové

Filmoví historici Thierry Frémaux a Bertrand Tavernier vybrali a seřadili 108 krátkých snímků, které vytvořili před více než sto dvaceti lety bratři Louis a Auguste Lumièrové. Padesát vteřin dlouhé filmy jsou precizně zrestaurované pro digitální projekci a nabízejí svědectví o kulturním a technologickém rozvoji na přelomu 19. a 20. století.

Bratři Lumièrové, Francie 2017, dokument, 87 min., režie: Thierry Frémaux

Kupředu levá

Video

Trailer k filmu Kupředu levá

Pád železné opony se blíží. V berlínském divadle nacvičují satiru, v níž důležitou roli hraje generální tajemník komunistické strany Erich Honecker. Herec Otto Wolf je mu díky špičkové protetice k nerozeznání podobný. Jenže najednou musí místo divadelního představení proniknout do ústředí strany a zastavit krvavý zásah proti demonstrantům. Jedním z nich je totiž i jeho dcera.

Kupředu levá, Německo 2017, komedie, 98 min., režie: Franziska Meletzky, hrají: Jörg Schüttauf, Josefine Preuß, Jacob Matschenz, Marc Benjamin, Steffen Scheumann a další.

Ženou z boží vůle

Video

Trailer k filmu Ženou z boží vůle

Mír ve švýcarské vesnici je roku 1971 narušen v momentě, kdy se mladá Nora začne zasazovat o hlasovací právo pro ženy a jejich právo na zaměstnání. Bude moci muž i nadále rozhodovat o penězích i o tom, zda jeho manželka smí nebo nesmí pracovat?

Ženou z boží vůle, Švýcarsko 2017, drama, 96 min., režie: Petra Biondinaa Volpe, hrají: Marie Leuenbergerová, Maximilian Simonischek, Rachel Braunschweigová a další.

Kazišuci

Video

Trailer k filmu Kazišuci

Rodiče, kteří zjistí, že se jejich dcery chystají zbavit panenství, se vydávají na válečnou stezku. A není divu, že reagují přehnaně. Mitchell ještě nepochopil, že je jeho dcera skoro dospělá. Lisa nemá partnera, a tak se na svou holčičku až nezdravě fixuje. A Hunter se o svou Sam nikdy moc nestaral a teď by to chtěl dohnat.

Kazišuci, USA 2018, komedie, 102 min., režie: Kay Cannon, hrají: Leslie Mann, John Cena, Ike Barinholtz, Kathryn Newtonová a další.