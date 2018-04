Na českém trhu je nové vydavatelství The Barn Production

The Barn Production je nové vydavatelství na českém hudebním trhu. Spadá pod nahrávací studio The Barn producenta a hudebníka Dana Frimla, který je mimo jiné členem kapely Mean Messiah. Na kontě má první počin, album skupiny Diligence. Pokřtěno bylo minulý pátek v pražském Rock Café.