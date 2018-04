Jaroslav Špulák, Právo

V jeho doprovodné kapele se na Hammondovy varhany představil český jazzový hudebník Ondřej Pivec, který žije v New Yorku a s Porterem nahrál desku Take Me to the Alley (2016), jež byla oceněna Grammy v kategorii Nejlepší jazzové vokální album.

Právě Pivec dostal během koncertu dost prostoru k tomu, aby prokázal své hráčské mistrovství. Podobně velký prostor měl i hráč na tenorsaxofon Tivon Pennicot, jemuž patřilo nejvíce sólových pasáží a který svou hrou posunoval skladby Portera nejvíce k oblasti jazzu. Oba hudebníci byli za své výkony odměňováni vřelým potleskem.

Ondřej Pivec byl členem doprovodné Porterovy kapely.

FOTO: Petr Horník, Právo

Porter během večera představil jak písně z nového alba, tak starší. V jeho tvorbě je fúze jazzu, soulu, blues, popu a gospelu a jeho největší zbraní je přirozeně krásný sametový hlas. Představil ho jak v sousedství hry celé kapely, tak v písničkách, které zazpíval pouze v doprovodu klavíristy Chipa Crawforda. V programu se dostalo i na sólové vstupy basisty Aarona Jamese a bubeníka Emmanuela Harrolda.

Gregory Porter je na hudební scéně od konce devadesátých let. Nezaměnitelným hebkým barytonem si za nějaký čas poměrně získal hudební svět a jeho první deska Water vyšla v roce 2010.

Čtyři jeho vydaná alba byla odměněna pozvánkou na udílení cen Grammy. První dvě (Water a Be Good) získala nominaci, třetí a čtvrté (Liquid Spirit a Take Me to the Alley) mu přinesla cenu v podobě zlatého gramofonku.

Nejnovější kolekce Nat King Cole & Me je poctou jeho hudebnímu idolu, již zesnulému americkému zpěvákovi, pianistovi a skladateli Natu Kingu Coleovi.