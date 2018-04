František Cinger, Právo

První část knihy o slavném romanopisci a jeho ženě byla publikována sedm dní před jeho smrtí v emigrantském týdeníku Novaja gazeta v New Yorku.

Cypkina postihl osud tolik typický pro sovětskou éru; po emigraci syna v roce 1977 byl přeložen na horší místo, pronásledován a posléze propuštěn. Zemřel 20. března 1982, v den svých padesátých šestých narozenin. S názvem Most přes řeku Něroč a jiné prózy (Prostor, 440 stran, přeložil Jakub Šedivý) nyní vychází soubor jeho literárních prací vzniklých v sedmdesátých letech minulého století.

V titulní novele Most přes řeku Něroč se autor vrátil do dětských let. S mimořádnou jazykovou kulturou jeho autobiografický vypravěč přeskakuje z roku 1972 do let válečných i předválečných. Oživuje kamaráda Tasika, se kterým prožil nejedno dobrodružství a jehož postihl osud mnoha mladých vojáků bestiálně povražděných nacisty hned v prvních dnech Velké vlastenecké války.

Postupné odhalování životních osudů Tasika, vypravěčových rodičů a dalších příbuzných vytváří zajímavé napětí. Na mnoha stránkách popisuje autor léčbu svého otce, lékaře, a do tohoto rámce se mu vejde celý svět. Mnohé rodinné historky, svatební zážitky i okamžiky posledních rozloučení s blízkými, první nesmělé polibky děvčat a vzpomínky na zralou dospělost.

I v dalších novelách a drobných povídkách, s pečlivým určením dne, kdy byly dopsány, se Cypkin ukazuje jako bystrý pozorovatel a glosátor života. Dalo by se říci s vnitřním světem v mnohém příbuzným s hrdiny Bohumila Hrabala. I když jde především o autorovo vyprávění než o složitě strukturovaný děj, čtenář hledí na příběhy viděné citlivou duší s bohatou fantazií.