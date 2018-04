Stanislav Dvořák, Novinky

Další pokračování německé komedie „Fakjů“ se opět točí kolem falešného učitele Zekiho Müllera (Elyas M’Barek) a jeho tupých žáků. Goethovu gymnáziu ubývají studenti a od dalšího školního roku mu hrozí zavření. Poradce pro volbu povolání oznámil Zekiho třídě, že po škole nemají nikde žádnou šanci, a navíc je teď čekají testy, které mají prověřit jejich schopnost vůbec dojít k maturitě. Mezi učiteli i studenty zavládne děsivá deprese.

Karel Dobrý a Simona Zmrzlá jako hastrman a Katynka.

FOTO: CinemArt

Nový český film Hastrman je provokativní, i když zdaleka ne dokonalý experiment, který si pohrává s erotikou, pohanstvím, silou přírody a temnými silami. Je výborně obsazený, diváky ale zatím moc nezaujal.

Třetí je horor Vadí nevadí. Studentka Olivia vyrazila s partou přátel na pohodovou dovolenou do Nového Mexika. Seznámení s pohledným sympaťákem je zavedlo do lehce strašidelných kulis zrušeného kláštera, kde si zahráli právě Vadí nevadí. A jak už to bývá, atmosféra začala poněkud houstnout a někdo asi bude muset umřít...