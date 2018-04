Stanislav Dvořák, Novinky

Kravitz uvedl, že se asi před třemi roky ocitl na rozcestí, kde opravdu nevěděl, kudy jít hudebně dál. „Nikdy jsem se necítil tak zmatený ohledně toho, co dál dělat. Bylo to docela strašidelné,“ připustil.

Snadná a rozumná cesta v navázání spolupráce s nějakým hitovým autorem a producentem se mu nezamlouvala. „Takhle jsem nikdy nepracoval, abych sledoval trendy nebo dělal, co si lidé myslí, že mám dělat. Vždy jsem dělal hudbu, která ze mě přirozeně vycházela,“ uvedl.

Lenny Kravitz

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Inspirace se dostavila až jednou v noci v jeho domě na Bahamách. Probudil se ve čtyři ráno a měl v hlavě písničku, pak se prý stavidla uvolnila a inspirace začala tryskat. Většinu nástrojů si na Raise Vibration opět nahrál sám. Skladba Low je prý smooth funk, kterému sám říká „moje škola Quincyho Jonese“, zatímco titulní píseň bude rocková. Here to Love je balada, kde zní jen hlas a piano plus jemné smyčce na pozadí. Zato Johnny Cash prý bude psychedelický funk říznutý country.

„Je to o snu, který jsem měl, a hrál v něm roli i Johnny Cash. A je to také o tom, co se mi skutečně stalo před lety,“ řekl Kravitz.

Navíc se autor, multiinstrumentalista a zpěvák chystá vydat ještě desku vedlejšího projektu, který je čistě funkový, a spolupracují na něm také George Clinton, Fred Wesley nebo Kenny Burrell.