Vyprodáno hlásí střecha Lucerny, Jindřišská věž, Café Neustadt a Café Prostoru. Poslední vstupenky jsou na 27. dubna do bitcoinové kavárny Paralelní Polis, kde lze lístky koupit pouze za kryptoměny.

„Jedeme teď s kluky sérii koncertů nazvanou Černá hodinka a půl. Říkáme jim svíčkové. Jsou to koncerty při svíčkách, které hrajeme bez elektroniky, samplů a metronomu. Vystupujeme jen v malých pěkných prostorech s omezenou kapacitou, a pokud to jde, tak bez pódia, abychom si byli s ostatními lidmi co nejblíž,“ říká Zpěvák Zrní Honza Unger.

„Písničky hrajeme v upravených a úplně ořezaných verzích. Celé to stojí jenom na písničce, na muzikantském řemeslu, naší technice, souhře, na atmosféře, na místě. Nepomáhají nám efekty, smyčky ani světla. A to nás moc baví,“ dodává.

Na střeše Lucerny vystoupí Zrní v úterý 24. dubna, o den později zahraje v Jindřišské věži, ve čtvrtek v Café Neustadt, v pátek 27. dubna v Paralelním Polis a v sobotu v Café Prostoru.