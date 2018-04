ČTK

Sbírku shromáždil v 70. a 80. letech minulého století třeboňský rodák Milan Klečka, když pracoval jako geolog v Mongolsku. Část sbírky, 39 maleb, získalo loni Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, jež uchovává exponáty tibetského buddhismu.

„Máme ve sbírkách asi 3000 podobných předmětů, ale tento soubor je mimořádný a není ve střední Evropě podobné sbírky. Koupili jsme 39 závěsných obrazů, nádherné závěsné chrámové textilie,” řekla ředitelka Náprstkova muzea Eva Dittertová.

Náboženské malby a chrámové textilie ze sbírky jsou podle ní ojedinělé, za velmi významné označila dva obrazy z konce 18. století, ostatní díla pocházejí ze začátku 20. století. Sbírka je cenná i tím, že vypovídá o Mongolsku z doby, kdy byla země pro západní badatele těžko přístupná. Od otevření v květnu 2013 byla galerie přístupná nepravidelně. Nyní, kdy sbírku koupilo muzeum, ji začne provozovat město. „Třeboň získala novou atraktivitu,” řekla starostka Terezie Jenisová (KDU-ČSL).

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur má sbírky uměleckého řemesla tibetského buddhismu. Nashromáždili je českoslovenští odborníci, kteří pracovali v Mongolsku od 60. let 20. století.

Vodárenská věž byla postavena v roce 1909 dle návrhu architekta Jana Kotěry. Vodárna zásobovala město pitnou vodou do konce 60. let 20. století, od roku 1988 je objekt památkově chráněn. V roce 2005 ho město pronajalo Klečkovi, který věž během osmi let zrekonstruoval a vytvořil místo pro vlastní sbírku. Návštěvnická kapacita je 30 lidí. Naproti věži je Asijské kulturní centrum, jehož součástí je Zahrada soucitu.