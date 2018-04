Dialog na východ od ráje

Aktuální putovní projekt malíře Josefa Zlamala East of Eden (Na východ od ráje) je postaven na pomyslném dialogu tvůrce s ikonami výtvarného umění Hieronymem Boschem, Lucasem Cranachem a Matthiasem Grünewaldem. Ten se uskutečňuje prostřednictvím citátu, interpretace či navázání na určitý styl. Soubor děl vznikal deset let, poputuje pět let po světě a bude se proměňovat dle konkrétního výstavního prostoru.