Stanislav Dvořák, Novinky

Mše zavítá i na festival Colours of Ostrava. Dva koncerty jsou plánovány na 18. července v Multifunkční aule Gong. Další koncerty přijdou na podzim, 26. a 27. listopadu zazní Mše v pražském Foru Karlín a 8. prosince v brněnské Hale Rondo.

„Je to velká fuška dát dohromady ten kolos jménem Bernsteinova Mše, to samotný hraní je bonbónek, já se extrémně těším, zvlášť když to bude na Colours of Ostrava,“ řekl Dyk.

Režie a scénografie se ujali Michal a Šimon Cabanovi, zpívat budou vedle Dyka také Ondřej Ruml, David Uličník a další. Orchestr vede dirigent Jan Kučera a tvoří jej členové B-Side Bandu.