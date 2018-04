rh, Právo

Originální choreografii baletní komedie Fredericka Ashtona La Fille mal gardée (Marná opatrnost) o lásce Lise a jejího milého Colase, kterou v roce 1960 vytvořil zakládající choreograf Královského baletu v Londýně Sir Frederick Ashton, uvede Balet Národního divadla v Praze. Se souborem ji podle Beneshovy pohybové notace vytvořila britská choreoložka Jane Elliotová. Česká premiéra v Národním divadle se odehraje 19. dubna.

Studio Ypsilon po řadě hudebních inscenací sáhlo po osvědčené černé detektivní komedii Josepha Kesselringa Jezinky a bezinky. Odehrává se v Americe třicátých let 20. století ve viktoriánském domě sester Brewsterových, originálních starých dam konajících svérázné dobro, do čehož zasáhne skutečný zločin. Režisér Jan Schmid dlouho čekal na chvíli, kdy mohl do dvou nádherně napsaných ženských postav obsadit Janu Synkovou a Zuzanu Kronerovou. V dalších rolích se představí i Pavel Nový, Kryštof Mende, Oldřich Navrátil a další. Premiéra se koná v pátek 20. dubna.

Poutníci do Lhasy je název hry, kterou napsal herec a autor několika próz i scénářů Matěj Dadák pro svůj domácí Činoherní klub v Praze. Není to hra o následovnících vyrovnaných tibetských mnichů, ale naopak o těch, kteří chtějí změnit vykloubený svět vykloubenými metodami. Světová premiéra inscenace režiséra Martina Čičváka bude v sobotu 21. dubna.

Na objednávku divadla vznikla i další původní hra, Den Závislosti, kterou napsal herec a dramatik Tomáš Dianiška pro soubor Divadla Letí. Vznikla na motivy života spisovatele groteskní a sci-fi literatury Philipa K. Dicka, jehož znají i milovníci filmů jako 12 opic, Blade Runner či Matrix. „Jak je pro autora typické, hra oplývá nekompromisním humorem a neukočírovatelnou fantazií.

Režisér Jan Holec ji překvapivě interpretuje s důrazem na křehký příběh člověka, jehož talent se stal jeho prokletím a který neustále prohrává souboj s nezvratným osudem,“ říká o inscenaci dramaturg Divadla Letí David Košťák. Světová premiéra se uskuteční v pražské Vile Štvanice 19. a 25. dubna.