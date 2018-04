RECENZE: Trojí život má nejblíž k sitkomu

Míra zkratky a nadsázky v televizní komedii Trojí život by mnohdy vyzněla asi lépe na jevišti. K němu novinka směřuje i navzdory tomu, že režisér Jakub Sommer nevynechá jedinou příležitost, kdy může v této výsostně herecké hříčce o netradičním milostném trojúhelníku využít možnosti kamery, a posunout ji tak co nejvíc do sféry filmu a zároveň ji i odlehčit.