Ermey sloužil v 60. a na počátku 70. let minulého století v americkém námořnictvu a byl nasazen i ve válce ve Vietnamu. Nejvíce se posléze proslavil jako hrubý seržant, který v první části filmu amerického režiséra Stanleyho Kubricka Olověná vesta z roku 1987 svěřené nováčky ve výcvikovém středisku psychicky i fyzicky týrá.

Statement from R. Lee Ermey's long time manager, Bill Rogin:



It is with deep sadness that I regret to inform you all that R. Lee Ermey ("The Gunny") passed away this morning from complications of pneumonia. He will be greatly missed by all of us.



Semper Fi, Gunny. Godspeed. pic.twitter.com/vf4O78JKmb