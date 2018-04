Miloš Forman zemřel v americkém Connecticutu v pátek 13. dubna po krátké nemoci. Bylo mu 86 let. [celá zpráva]

O úmrtí celosvětově uznávaného filmaře okamžitě informovaly všechny významné světové agentury, deníky, zpravodajské servery i televizní a rozhlasové stanice.

Miloš Forman na archivní fotografii

FOTO: Milan Malíček, Právo

Nekrology se krátce po zveřejnění smutné zprávy objevily jak v odborných periodikách jako jsou Variety či Hollywood Reporter, tak v předních denících jako The New York Times, Independent či Die Welt.

List New York Times píše o Formanovi jako o tvůrci, který neustále konfrontoval Hollywood svým podvratným duchem a který patřil k filmařům, kteří se snažili spojit tvorbu divácky úspěšných snímků s citem pro nekonformní témata.

Milos Forman, a filmmaker who challenged Hollywood and twice directed movies that won the Oscar for best picture, died. He was 86. https://t.co/0qyUGW7wIy