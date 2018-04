Stanislav Dvořák, Novinky

Písně jako Vana plná fialek, Gabriel, Já se znám, Penzión na předměstí či Denim Blue nazpívala Hapková v komorním duchu s klavírem, kytarou, violoncellem. Desku doprovází také turné po ČR.

„Dlouho jsem se bránila šansonu. Necítila jsem se na něj a nemyslela jsem si, že bude moje čeština tak dobrá, že bych to zvládla. Když mi ale táta umřel, najednou jsem ho potřebovala slyšet. A taky by mi bylo strašně líto, kdyby jeho písničky zanikly. Tak jsem si vymyslela, ať žijou dál. Modernější, jinou formou. Přišlo mi to jako taková hezká úcta,“ řekla Petra Hapková.

„Vždycky, když jsem přijela za tátou, tak jsem s ním byla 24 hodin denně. Když pracoval, tak pracoval, když ne, tak jsme se bavili. Strávila jsem ve studiu spousty hodin. Tam jsem spala pod pianem. Tam jsem občas řekla, že mám hlad. Byla jsem tam furt.“

Audio ukázky zde.