ČTK

Šéfka poroty Magdalena Herreraová prohlásila, že vítězný snímek s názvem Venezuelská krize je příkladem klasické fotografie vyvolávající okamžité emoce. Venezuelský rodák Schemidt, který dění pro AFP pokrývá z Mexika, za vítězný snímek získal odměnu 10 000 eur (253 000 korun).

Na fotce je zachycen 28letý José Salazar Balza, který se vzňal po explozi nádrže své motorky během násilného střetu s policií při demonstraci proti venezuelskému autoritářskému prezidentovi Nicolási Madurovi v květnu 2017. Balza přežil s popáleninami druhého stupně.

První místo v kategorii Současné problémy. Autor Jesco Dentel pro Laif. Na snímku jsou převáženi turisté v Lagosu ve vesnici Makoko

FOTO: Jesco Denzel, ČTK/AP

První cena v kategorii Životní prostředí. Autor Neil Alridge. Na snímku nosorožec před vypuštěním v Botswaně

FOTO: Neil Aldridge, ČTK/AP

První místo v kategorii Sport. Autor Oliver Scarff pro AFP. Na snímku týmy fotbalistů v Royal Shrovetide Football Match v britském Ashbourne

FOTO: Oliver Scarff, ČTK/AP

První místo v kategorii Lidské příběhy. Autor Adam Ferguson pro The New York Times. Na snímku jedna z unesených dívek Boko Haram

FOTO: Adam Ferguson for The New York T, ČTK/AP

První místo v kategorii Lidé. Autor Magnus Wennman. na snímku jsou dvě švédské dívky se syndromem rezignace

FOTO: Magnus Wennman, ČTK/AP

První místo v kategorii Příroda. Autor Corey Arnold

FOTO: Corey Arnold, ČTK/AP