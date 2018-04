František Cinger, Právo

Nora Eckhardtová:

Sen letící želvy





Debutový román české autorky o filmech, snech, lásce, kočkách a psech, a o vrahovi mladých žen. V magické atmosféře se rodí drama, které změní životy všech. Neotřelá kniha ukáže, jak je důležité umět odlišit kočku od psa, červenou od zelené a život od filmu.

Kniha Zlín, 296 stran, 299 Kč

Volker Mohn:

Nacistická kulturní politika v Protektorátu





Podle nacistické propagandy prožívali Češi za Protektorátu „dobu kulturního rozkvětu“. Takové tvrzení je třeba odkázat do říše legend. Autor líčí, jak v literatuře, hudbě, divadle a filmu reagovaly na německé zákroky české úřady, instituce a v neposlední řadě umělci.

Prostor, přeložil Petr Dvořáček, 544 strany, 497 Kč

Melodie Rose Winawerová:

Písařka ze Sieny





Beatrice Trovato, doktorka neurochirurgie, dobře ví, jak funguje mozek, ale v záležitostech srdce se nevyzná. Po úmrtí bratra letí jako dědička z New Yorku do toskánské Sieny. Bratr se tam zabýval morovou epidemií ve 14. století. Beatrice se tam usadí a stále noří se do bratrova bádání...

Metafora, přeložil Ondřej Frühbauer, 456 stran, 399 Kč

Ward Larsen:

Zabijákovo mlčení





Ztracené dopravní letadlo se stává teroristickou zbraní. To je dostatečně pádný důvod, aby CIA najala bývalého agenta Mossadu Davida Slatona... Bezvýsledně po něm pátrá policie v několika zemích. Dost ho zaskočí, když se stane cílem útoku speciální zásahové jednotky...

Domino, přeložil Dalibor Míček, 520 stran, 369 Kč

Jacquelina Wilsonová:

První láska





První díl čtyřdílné série pro -náctileté dívky, které prožívají první lásky, starosti, problémy a zklamání spojené s dospíváním. S hlavní hrdinkou, sympatickou Sally, se snadno ztotožní. Nad jejími příhodami se mohou smát i plakat, protože v devítce není nic snadnějšího…

BBart, přeložila Daniela Feltová, 134 strany, 229 Kč

Neil Gaiman:

Severská mytologie





Krutý sever zabydleli drsní bohové, kteří neváhali stvořit svět z mrtvého obra – z jeho masa se stala hlína, z kostí vznikly hory, krev a pot se proměnily v moře. Patří mezi ně mocný Ódin se dvěma havrany, přímý a dobromyslný hromovládce Tór, lstivý Loki a mnoho dalších...

OneHotBook, čte Pavel Soukup, CD mp3, 6:23 hodin, 329 Kč

Milan Jelínek:

Memoáry 1942 – 1971





Významný bohemista vzpomíná na dobu od složení maturity v květnu 1942 do podzimu 1970. Počínaje zatčením během totálního nasazení přes odborné působení u nás i v cizině, až po aktivní účast v proměnách akademického života v Brně i v celé republice na konci 60. let.

Doplněk, 196 stran, 259 Kč

Joan Gómez:

Neeukleidovské geometrie





Už od dob Eukleida, který žil před více než dvěma tisíci lety, si všichni mysleli, že geometrie je jen jedna. To se však radikálně změnilo s novými matematickými objevy, které v zakřivených prostorech odhalily nové, alternativní geometrie.

Dokořán, přeložil Ondrej Majer, 136 stran, 298 Kč

Kore Jamazaki:

Čarodějova nevěsta 2





Čise si začíná v Eliasově domě zvykat, avšak stále ji trápí nejrůznější otázky. Proč se jí vlastně čaroděj Elias ujal? Jaké jsou jeho skutečné záměry? A v neposlední řadě – co je to za podivnou bestii, která obchází nedaleký kostel a trhá na kusy místní obyvatele?

Crew, přeložila Anna Křivánková, 184 strany, 199 Kč