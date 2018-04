Stanislav Dvořák, Novinky

„Skupina Sexy Dancers má dvacet let od své nejvýznamnější, první a současně poslední desky, která se jmenuje Butcher's On The Road. Vzhledem k tomu, že těsně před deskou jsme vznikli a těsně poté zanikli, tak máme i dvacet let od vzniku. My jsme měli možnost, že jsme si zahráli někde spolu a začalo nás to tak bavit, že jsme si řekli, že dokud jsme ještě trochu „šlank”, tak lidem, kteří na devadesátý roky vzpomínají a měli tu desku rádi, bychom to mohli zahrát ještě v takové síle, že skutečně vypadáme jako v devadesátých letech - těsně. A za chvíli už to bude marný,” vysvětlil s humorem Bárta.

Na otázku Novinek, zda skupina má plány i do budoucna, ujistil, že zatím se plnohodnotná kariéra Sexy Dancers nechystá.

Zpěvák Grant Marshall z britské skupiny Massive Attack

FOTO: ČTK - Josef Vostárek

„V současné době je to ve fázi, že si zahrajeme na Metronome festu a zahrajeme si dvakrát, třikrát někde na podzim v klubu, ale že bychom si volali a plánovali nějakou další tvorbu, to v téhle fázi není. Spíš jde o to si normálně zahrát,” řekl Novinkám.

Kapelu založili Roman Holý, Dan Bárta, Dara Rolins, Mirek Chyška a Filip Jelínek v roce 1998. Proslula zejména hitem Slim Jim.

Na festivalu, který se koná 22. a 23. června v Praze, vystoupí také zahraniční hvězdy The Chemical Brothers, Massive Attack, David Byrne, Tom Odell, John Cale a Superorganism.

„Budou to plnohodnotné koncerty, žádné zkrácené sety,” upozornila programová ředitelka festivalu Bára Šubrtová.

Vstupenky jsou k dostání na metronomefestival.cz.