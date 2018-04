Šárka Hellerová, Právo

Ezrovo klubové turné Prahu mine, nicméně české publikum se jeho bezstarostné a hudebně vyzrálé show dočká na Colours of Ostrava, kde ozdobí hned první den festivalu.

Jeden z jeho oblíbených příběhů je o prvopočátcích jeho hudební kariéry. Bylo mu tehdy čtrnáct let a pátral po muzikantech, kteří ovlivnili Boba Dylana.

Narazil na jméno Lead Belly. Na zadní straně alba tohoto amerického zpěváka stálo, že hlas interpreta zní natolik mohutně, že je v porovnání s alby jiných umělců třeba snížit hlasitost přehrávání. Ezrovi se to zalíbilo a zkusil, jestli by také neuměl zpívat tak mocným hlasem. A protože zjistil, že se mu to daří, rozhodl se svůj talent využít.

Na hudební scénu vkročil před čtyřmi lety velkolepě hitem Budapest. Jeho debutové album Wanted on Voyage bylo v Británii třetí nejprodávanější roku. I současné se dostalo na první příčku britské hitparády.

Láska k bardům

Díky vyzrálému hlasu a lásce k starým bardům, jako byl třeba Woody Guthrie, se o Ezrovi říká, že je stará duše. Svým vystupováním a náladou nových písní ovšem neustále připomíná, že mu je doopravdy teprve dvacet čtyři let. Koncert George Ezry je zvláštní směsí hudební nostalgie s atmosférou teenagerského večírku.

Sám tvrdí, že by se velmi rád stal seriózním muzikantem, který je naprosto nad věcí, ale nemůže si pomoci a po dvou skladbách koncertu se kření od ucha k uchu. Tolik ho vystupování baví.

Na berlínském koncertu po úvodní chytlavé skladbě Cassy O’ vysvětlil, že v nových písních zpívá o snění, útěcích z reality a lásce. Později se nebál jednotlivé skladby rozsáhle uvádět.

Typickým příkladem vzniku zárodku jeho písničky je situace, kdy sedí v parku nad některým z evropských měst, do kterých se vydal hledat inspiraci. Hledí do dáli a uvědomuje si, že nejen on, ale ani ostatní lidé nemají v podstatě ponětí, co činí. Hloubku naleznete spíš v hlase než v textech.

Hledáním inspirace v parcích ostatně navazuje na tradici vzniku svého největšího hitu Budapest. Tehdy se opil v parku se třemi Švédkami a nechal si ujet vlak do Budapešti. Maďarským novinářům se prý špatně vysvětluje, že píseň vznikla proto, že do jejich metropole vůbec nedorazil.

Písně od Tamary

Nové písně Ezra napsal z velké části v Barceloně, kde, jak název napovídá, pobýval u dívky jménem Tamara. Když přednesl nápad využít portál sdíleného bydlení místo hotelu, manažer se několikrát zeptal, zda to myslí vážně. Nedal se zviklat a v Barceloně zjistil, že má na hostitelku štěstí – v bytě, ve kterém mu pronajala pokoj, se scházeli její přátelé, mezi nimiž bylo mnoho mladých španělských umělců. Jednoduše inspirativní prostředí.

Protipólem byl čas, kdy tvořil ubytovaný na prasečí farmě na skotském ostrově Isle of Skye. Možná to byla právě rozmanitá prostředí vzniku, která dodala novým písním pestrost a koncertu dynamiku.

Nejspíš to způsobuje Ezrův příjemně hluboký hlas, že publikum jeho historky hltá se stejnou pozorností jako jeho hudbu. Sympatické je, že ačkoli je na mohutném hlasu z velké části postaven Ezrův úspěch, netlačí ve skladbách na pilu. Svůj talent využívá s lehkostí a nesklouzává k žádným velkým exhibicím.

S druhým albem navíc do jeho repertoáru přibyly svižnější písně, díky kterým jsou jeho aktuální koncerty zábavnější než v době, kdy měl na světě jen první album a sklouzával k lehkému patosu. Nyní prokládá vážnější balady s radostnými letními hymnami, které rozezpívají a roztančí publikum. K tomu pomáhá i fakt, že kapelu rozšířil o dechovou sekci.