Stanislav Dvořák, Novinky

Cory Henry, zpěvák, varhaník, skladatel a majitel tří Grammy zahraje poprvé v ČR s novým projektem Cory Henry & The Funk Apostles. Jejich směska soulových vokálů, funky basy a old-schoolových sólíček na hammondky a kytary dokáže nadchnout.

Henry je znám mimo jiné ze skupiny Snarky Puppy, z doprovodné kapely Bruce Springsteena, P. Diddyho, Kennyho Garretta nebo The Roots. Talentovaný chlapec vystupoval už v šesti letech ve známém Apollo Theater a teď s novou partičkou chystá studiové album.

Předkapelu mu v Praze dělají domácí Top Dream Company, kteří pod vedením trumpetisty Petra „Harmyho“ Harmáčka šíří v Česku slávu funku a soulu.

Festival zdarma



Třicátého dubna odpoledne následuje na Karlově náměstí v Praze open air, kde vystoupí Laco Déczi & Celula New York nebo Oran Etkin a Herbaliser - to vše zcela zdarma. Londýnská skupina Herbaliser fúzuje už od devadesátek hip-hop, funky a jazz. Byla také symbolem kultovního labelu Ninja Tunes. Nedávno vydali novinku Bring Out The Sound.