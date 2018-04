Stanislav Dvořák, Novinky

Zpěvačka podlehla v Chicagu rakovině. Bylo jí osmdesát let.

Skupina The Staple Singers vznikla v roce 1948 tak, že ji Roebuck „Pops“ Staples sestavil ze svých dětí. Mavis, Cleotha, Pervis a později i Yvonne měli talent a prošli poctivým kostelním tréninkem. Vycházeli z gospelu, ale postupně se modernizovali a v sedmdesátých letech už to bylo spíš R&B. Originální mix žánrů a dokonalé souznění hlasů zaujalo kritiky a dostavil se i značný komerční úspěch.

Jejich desky vydávaly kultovní labely jako Epic a Stax Records. K nejznámějším hitům patří Heavy Makes You Happy (Sha-Na-Boom-Boom), I’ll Take You There nebo Respect Yourself. Skupina vstoupila do Rokenrolové síně slávy v roce 1999 a později dostala také Grammy za celoživotní výkon.

Cleotha Staplesová zemřela v roce 2013. Nejslavnější z rodiny je Mavis Staplesová, která vydala řadu sólových alb a vystupuje dodnes.