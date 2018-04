Novinky

Arizonský soubor se ještě pod původním názvem The Black Supersuckers pohyboval mezi grunge, jižanským rockem a cow punkem. Debutovou desku The Smoke Of Hell mu vydal v roce 1992 label Sup Pop.

V polovině devadesátých let se na čtvrtém albu Must´ve Been High zaměřil na temnou a syrovou alternativní country, což mu přineslo úspěch. Výběr u How The Supersuckers Became The Greatest Rock And Roll Band In The World upevnilo pozice souboru, o němž Lemmy z Motörhead říkal: „Jestliže nemáte rádi Supersuckers, nemáte rádi rock´n´roll.“

I když skupina od půlky první dekády nového tisíciletí prodělala několik změn obsazení, nejprve na postu bubeníka a pak postupně odešli oba kytaristé, které nahradil Marty Chadler, na špinavém zvuku a energii se nic nezměnilo.

Supersuckers během své kariéry spolupracovali s country legendou Williem Nelsonem, Kelley Dealovou z The Breeders, se skupinou Reverend Horton Heat i s kanadskou zpěvačkou Amy Nelsonovou. Eddie Vedder z Pearl Jam za jejich doprovodu zpíval píseň Ramones I Believe In Miracles i vlastní Poor Girl.

Do Prahy se skupina vrací po jedenácti letech.