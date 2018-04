Stanislav Dvořák, Novinky

Boneta je zpěvák a zatím hrál hlavně ve filmech, které nejsou zrovna nejlépe hodnoceny, šlo např. o Summer Camp, Rock of Ages, Eden a City fo Dead Men. Producentům Terminátora se ale zalíbil, šesté pokračování potřebuje vedle ústřední dvojice také mladou krev.

Terminátor 2: Den zúčtování. Arnold se proměnil ze zlého zabijáka na tatínka.

FOTO: Tristar Pictures

Režisér filmu Deadpool Tim Miller se ujal režie a James Cameron mu bude nahlížet přes rameno jako producent. Premiéra by měla být v listopadu 2019. Nový scénář prý ignoruje to, co se stalo v pokračováních Genisys a Salvation, a naváže přímo na T2.

Šestý díl má fandům spravit chuť po nepovedené „pětce” a bude i můstkem, kterým předá stará garda žezlo novým hlavním postavám. Arnold Schwarzenegger, kterému je dnes sedmdesát, to také nemůže dělat do nekonečna.