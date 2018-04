jaš, Právo

Kolekce přináší tucet písniček, které se nesou nejenom v duchu popu, jak je u Kylie Minogue obvyklé, ale dýchá z nich i inspirace countryovou hudbou. Autorsky se zpěvačka podílela na všech dvanácti písních. Vydání alba avizoval singl Dancing, který byl zveřejněn 19. ledna. Následně 9. března vyšel druhý singl Stop Me from Falling.

Zpěvačka, skladatelka a herečka Kylie Minogue začínala v šoubyznysu už v jedenácti letech v australských televizních seriálech. Ke zpěvu se dostala přes rugby, když před zápasem v červenci 1987 dostala nabídku zazpívat na stadiónu a vybrala si skladbu Loco-Motion americké zpěvačky Little Evy. Zaujala tehdy svým výkonem vydavatelskou firmu Mushroom a měsíc nato skladbu nahrála ve studiu. Písnička se stala hitem, v srpnu 1987 vedla australskou hitparádu a je nejprodávanějším singlem 80. let v Austrálii.

V únoru 1988 zabodovala Minogue i na britských ostrovech, když vedla poprvé tamní žebříček se skladbou I Should Be So Lucky. Od té doby je na výsluní světové hudební scény. V anglické singlové hitparádě měla dosud 49 skladeb, z nichž sedm se dostalo až na první místo. Vydala 14 studiových alb, první vyšlo Kylie v červenci 1988. K diskografi i patří i šest koncertních a 11 kompilačních alb.

Zpěvačka překonala i rakovinu prsu, kterou jí diagnostikovali v květnu 2005.