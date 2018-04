Stanislav Dvořák, Novinky

Nová zpívá šansony s českými texty a citlivým doprovodem na intimně pojatých koncertech v klubech, kavárnách či divadlech. Turné má 23 zastávek v ČR a na Slovensku.

„Nápad dát dohromady nás dva měl náš kamarád, který si objednal koncert přímo na míru. A protože měl velký ohlas, zopakovali jsme si ho na podzim ještě dvakrát, a opět to dopadlo nad očekávání,” vysvětlila Lenka.

„Že to byl dobrý nápad, potvrzuje nejen to, že to baví nás, ale především diváky. Na rozdíl od produkcí, které se snaží ohromit velkou show, my jsme se vydali opačným směrem. Chceme dát divákům příležitost, aby si ‚zalezli‘ na chvíli sami se sebou, vypnuli telefony, i když nutně nemusí, zapomněli na okolní svět a nechali sebou proudit pouze emoce. Prožívat hudbu tak, jako ji prožíváme my na pódiu. Moc se na koncerty těším, Petr je výborný a citlivý muzikant, bude to pro mě radost a čest.”

„Šanson je pro mne nejkrásnější ve dvou. Zpěvačka a pianista. Absolutní svoboda a zároveň vědomí, že se za nic nedá schovat. Co koncert, to absolutní originál. A já se na těch pár desítek originálů, co nás s Lenkou čekají, strašně těším. Doprovázet takovou zpěvačku je čest a především krásný zážitek. Bude nám ctí přenést jej i na vás,” řekl Petr Malásek.

Koncerty se budou nahrávat a poté v říjnu vyjde i živé album s názvem Ve dvou – Živě.