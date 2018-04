Stanislav Dvořák, Novinky

Kapela v Brně marně čekala na přílet svého lídra a zpěváka Ashleyho Slatera, který si neuvědomil, že jako kanadský občan nemůže volně cestovat po všech zemích.

Pořadatel David Šindelář uvedl: „Ashleyho, který je kanadský občan s britským domicilem, vůbec nevpustili londýnští celníci do tranzitní části letiště. Důvodem jsou přísnější podmínky platnosti pasu mimoevropské země při vstupu do schengenského prostoru.“

„Čeští fanoušci, prosím, přijměte mou nejhlubší omluvu. Mám uměleckou duši, jsem zabraný do své práce, do umění, vymýšlení hudby a tak trochu zapomínám na povinnosti a předpisy, které přináší život. Obnovení našeho funky turné v České republice bude co nejrychlejší a my se na něj moc těšíme,“ vzkázal Ashley Slater.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti nebo je vzhledem ke změně dat koncertů lze i vrátit. Více informací na oficiálním webu www.freakpower.cz.