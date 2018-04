Věra Míšková, Právo

Do větru

Nespoutaní sourozenci Matyáš a Natálie se plaví jako posádka plachetnice, na jejíž palubu přistoupí syn majitele lodi, dokumentarista Honza. Postupné sbližování Natálie s Honzou naruší dokonalé soužití sourozenců a na povrch začínají vyplouvat skutečnosti, které ukáží jejich bezstarostnou jízdu v docela jiném světle.

Do větru, ČR 2018, drama, 78 min., režie: Sofie Šustková, hrají: Vladimír Polívka, Matyáš Řezníček, Jenovéfa Boková

Souboj pohlaví

Bývalý tenisový šampion, gambler, floutek a velkohubý šoumen Bobby Riggs je známý větou: „Žena patří do ložnice a do kuchyně. Přesně v tomto pořadí.“ Billie Jean Kingová je moderní žena, která prosazuje lepší podmínky v ženském tenise, řeší milostné vztahy s muži i ženami. Když Bobby porazí v exhibici ženskou světovou dvojku, Billie Jean zvedne rukavici a rozhodne se nakopat mu zadek.

Souboj pohlaví, USA/VB 2017, sportovní drama, 121 min., režie: Jonathan Dayton, Valerie Farisová, hrají: Emma Stoneová, Steve Carell, Andrea Riseboroughová, Natalie Moralesová, Sarah Silvermanová a další.

Ztratili jsme Stalina

Nad Stalinovou mrtvolou začíná tragikomický boj o nástupnictví. Soudruzi z politbyra se pomalu zbavují letitého strachu a začíná boj. V Rusku zakázaný film zobrazuje boj o veškerou moc nad komunistickou říší, která do této chvíle patřila jen a pouze diktátorovi.

Ztratili jsme Stalina, Velká Británie/Francie/Belgie, 2017, komedie, 106 min., režie: Armando Iannucci, hrají: Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Paddy Considine, Rupert Friend a další.

Den co den

Romantický příběh vypráví o tom, jaké to je, když se každý den probudíte v jiném těle a žijete život někoho jiného. Zvlášť když se probudíte v těle Justina a zamilujete se do jeho přítelkyně Rhiannon. Od toho okamžiku všechna pravidla, podle nichž jste až do teď žili, přestávají platit. Konečně se objevil někdo, s kým chcete být den co den.

Den co den, USA 2018, romantický/fantasy, 95 min., režie: Michael Sucsy, hrají: Angourie Riceová, Justice Smith, Maria Bellová, Debby Ryanová, Colin Ford a další.

Gringo: Zelená pilule

Počestný americký obchodník Harold Soyinka si vyjede na projížďku a po překročení mexické hranice věci naberou nečekaný spád. Když se zaplete s mexickými narkobarony, mezinárodními žoldáky a americkým úřadem pro boj s narkotiky DEA, překročí tenkou hranici mezi slušným občanem a zločincem.

Gringo: Zelená pilule, USA 2018, akční komedie, 117 min., režie: Nash Edgerton, hrají: David Oyelowo, Charlize Theronová, Amanda Seyfriedová, Joel Edgerton a další.

Nico, 1988

Road movie věnovaná posledním letům života Christy Päffgenové známé pod uměleckým jménem Nico. Film se odehrává mezi Paříží, Prahou, Norimberkem a Manchestrem a popisuje sólovou uměleckou dráhu hudební ikony, Warholovy múzy, zpěvačky Velvet Underground a legendárně krásné ženy.

Nico, 1988, Itálie/Belgie, 2017, hudební životopisný, 93 min., režie: Susanna Nicchiarelliová, hrají: Trine Dyrholmová, Calvin Demba, Karina Fernandezová, Sandor Funtek a další.

Jo Nesbø: Doktor Proktor a vana času

Doktor Proktor se vydává do Paříže, aby znovu našel svou dávnou lásku, Julietu Margarínovou. Pomoci svého vynálezu, vany času, se vrátí do minulosti, aby zabránil její svatbě s padouchem. V minulosti však uvízne. Podaří se Líze a Bulíkovi doktora zachránit, aniž by narušili běh dějin?

Jo Nesbø: Doktor Proktor a vana času, Norsko/Německo 2015, rodinná komedie, 95 min. režie: Arild Fröhlich, hrají: Emily Glaisterová, Eilif Hellum Noraker, Gard B. Eidsvold a další.

Bufo Alvarius

Film o tryptaminu 5-MeO-DMT a žábě Bufo Alvarius ze sonorské pouště je koncipován jako audio-vizuální dobrodružství, které umocňují originální zážitkové animace inspirované touto mimořádnou látkou. Fascinující jsou i výpovědi skupiny psychonautů, kteří se za zkušeností s Bufo Alvarius vydali na cestu do Jižní Ameriky.

Bufo Alvarius, Česko 2017, dokument, 84 min., režie: Filip Záruba, účinkují: Stanislav Grof, Pavel Bém a další.