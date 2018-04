Stanislav Dvořák, Novinky

Veleještěry, King Kongy a roboty smotal dohromady americký akční počin Ready Player One s prostoduchou zápletkou. Co filmu schází na originalitě, to dohání triky a efekty. Téměř celý se odehrává ve virtuální realitě Oasis, kde bojuje chudý a odstrkovaný sirotek se zlou korporací.

Králíček Petr je název animované rodinné komedie. Králík si žil bezstarostně spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní – a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium.

FOTO: Cinemart

Třetí místo patří vcelku dobře hodnocené české tragikomedii Tátova volha. Matka a dcera v ní hledají tajemství zesnulého otce. Už jen sestava dobrých herců zřejmě nalákala dost diváků - mezi nimi Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Bolek Polívka, Emília Vášáryová, Vilma Cibulková, Eva Holubová, Jana Plodková, Martin Myšička a Hana Maciuchová.