Stanislav Dvořák, Novinky

„Českou premiéru bude mít v Třeboni Psí ostrov (Isle of Dogs), loutkový film uznávaného režiséra Wese Andersona. Tato dobrodružná komedie je po Fantastickém panu Lišákovi druhým animovaným filmem tohoto oceňovaného tvůrce, který posbíral již šest nominací na Oscary. A film přijedou do Třeboně představit jeho tvůrci, v porotách Anifilmu zasednou animátor filmu Elie Chapuis a spoluproducent Ben Adler. Oba se v rámci projekcí i svých dalších programů navíc podělí s diváky o zážitky a zkušenosti z práce na tomto očekávaném filmu,” sdělil za pořadatele Petr Slavík.

Letošní ročník se zaměří na téma 3D animace, které zahrne 30 let historie i nové filmy. Významný blok programu tvoří také televizní animáky - pro děti, ale i pro dospělé.

Spolutvůrce Příšerek a Úžasňákových



Na různé mainstreamové i alternativní 3D dílka upozorní proud krátkých i celovečerních animáků. Masterclass pak povedou třeba specialisté na 3D CGI Faiyaz Jafri a Chris Landreth, držitel Oscara za krátký animovaný film Ryan, Job Roggeveen z nizozemského tria Job, Joris & Mariake, které má za sebou takové festivalové hity, jako jsou Němí (Mute) či Nahrávka (Single Life), nebo Nikita Diakur s revolučním filmem Šereda (Ugly). Promluví také Rich Quade, který pracoval v Pixar Animation Studios od začátku 90. let, kdy vznikaly filmy jako Toy Story: Příběh hraček, Úžasňákovi a Příšerky s.r.o.

Televizní animaci zastupují např. britské televizní filmy Gruffalo, Pohádky naruby, seriál Black Holes, animovaný sitcom z rodinné restaurace Bobovy Burgery (Bobs Burgers) i retro seriál F is for Family ze 70. let od Netflixu. Vstupenky a detaily o filmech najdete na anifilm.cz.