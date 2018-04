RECENZE: Michal Viewegh opustil údolí smutku a popustil uzdu fantazii

V tvorbě spisovatele Michala Viewegha došlo k přelomu. Po dlouhé řadě let opustil původního nakladatele a přidal se do stáje nakladatelství Ikar. Změně však dominuje i jistý obrat v jeho tvorbě. Je svěží, hravá a nezatížená smutkem, jak to bylo u jeho próz z posledních let.