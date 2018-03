Stanislav Dvořák, Novinky

Vznik nových verzí inicioval Český olympijský výbor, mimo jiné kvůli ceremoniálům na sportovních utkáních. Stará verze se jim zdá málo sebevědomá a moc krátká. Miloš Bok provedl odvážné změny, některé jdou až proti původní harmonii.

Milan Cais z Tata Bojs

FOTO: Lucie Levá, Právo

“Z prvního poslechu jsem poněkud rozčarován. Ať už jsou záměry k úpravě jakékoliv, myslím, že jsou na světě věci, na které by se sahat nemělo. Jako třeba znělka Večerníčka nebo česká státní hymna,” sdělil zpěvák skupiny Tata Bojs Milan Cais.

„Zbytečně vyhajpované, někdo chce ukázat, co všechno umí. Řemeslná práce je dobrá, ale míjí se to zaměřením hymny,“ řekl Michal Dvořák ze skupiny Lucie. V nadsázce dodal, že by se to hodilo „do filmu Apokalypsa“.

Ondřej Ruml

FOTO: 2media.cz

„Někdo to přeharmonizoval a důvod neznám. Těžko se kritizuje, protože někdo si s tím dal hodně práce, ale já nevidím důvod, proč to předělávat. Připadá mi to zbytečné,“ řekl zpěvák Ondřej Ruml.

„Pěkně se nám roztekla. Je slyšet, že autor nové verze se sakra snažil ten náš zemský ráj ještě víc rozrejpnout. Nemůže to prostě nechat být tak, jak to je, takový selfíčko, ale nedivím se. Taková je doba. Asi opravdu dekadentní... Je to všechno rozlitý, bez kontaktu s pravdou,“ uvedl kytarista Monkey Business Olda Krejčoves.

Česká hymna pochází původně z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka. Autorem hudby byl František Škroup.

Video

Olympijský výbor představil nové varianty státní hymny

Čtyři verze hymny nahrál loni v prosinci Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, ve zpívaných variantách vystupují Štěpánka Pučálková a Svatopluk Sem.

Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu uvedl, že armáda je možná po sportovcích druhým nejčastějším „uživatelem“ hymny a že mnohé státy své hymny také v dějinách mění.

Michal Dvořák představil Vivaldianno v O2 areně.

FOTO: Lucie Levá

Nové varianty hymny si budou moci poslechnout lidé na výstavě Doteky státnosti, která začne ke 100. výročí založení Československa, k němuž směřuje i debata o hymně, v květnu na Pražském hradě. Zájemci si mohou nové verze poslechnout také na www.hymna2018.cz.