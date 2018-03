Věra Míšková, Právo

Ready Player One: Hra začíná

V roce 2045 se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli spásu v OASIS, rozsáhlém světě virtuální reality, který vytvořil geniální a excentrický James Halliday. Ten před smrtí odkáže své nesmírné bohatství prvnímu člověku, který najde Velikonoční vajíčko ukryté někde v OASIS. Odstartuje tak zběsilý závod, který pohltí celý svět.

Ready Player One: Hra začíná, USA 2018, akční sci-fi, 140 min., režie: Steven Spielberg, hrají: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Simon Pegg, Ben Mendelsohn, Mark Rylance a další.

Vezmeš si mě, kámo?

Na Yassinova studia architektury v Paříži se složila celá vesnice. Když ale jednou nepřijde na zkoušku, je tu průšvih a hrozba deportace. Ještě že má Yassin nejlepšího kamaráda, který je ochoten si ho naoko vzít. Jenže jak známo, jedna lež plodí druhou a vzniknou z toho pořádné karamboly.

Vezmeš si mě, kámo?, Francie 2017, komedie, 92 min., režie: Tarek Boudali, hrají: Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Philippe Duquesne, Charlotte Gabrisová a další.

Plážoví povaleči

Frankie, ztracený teenager, prožívá šílené léto mezi nemocným otcem a matkou, která trvá na tom, aby si našel přítelkyni. Mladík se snaží uniknout před každodenní realitou tím, že se potuluje s kamarády, bandou delikventů, a že flirtuje na internetu se staršími muži.

Plážoví povaleči, USA 2017, drama, 95 min., režie: Eliza Hittmanová, hrají: Harris Dickinson, Kate Hodge, Madeline Weinstein, Neal Huff, Nicole Flyus a další.

Operace Entebbe

V roce 1976 bylo uneseno letadlo Air France na cestě z Tel Avivu do Paříže. 248 pasažérů, 12 členů posádky, 4 teroristé. Němečtí radikálové Brigitte Kuhlman a Wilfred Bose společně se dvěma členy lidové fronty pro osvobození Palestiny přinutili letoun přistát v Entebbe v Ugandě. Požadují výkupné ve výši 5 milionů dolarů a propuštění palestinských vězňů v Izraeli, jinak začnou zabíjet rukojmí.

Operace Entebbe, USA/VB 2018, politický thriller, 107 min., režie: José Padilha, hrají: Rosamund Pikeová, Daniel Brühl, Eddie Marsan, Ben Schnetzer, Denis Ménochet a další.

Sherlock Koumes

Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová ozdoba nějaké zahrádky a nejde vám tím pádem o kejhák. Naštěstí se po okolí potuluje jistý detektiv Sherlock, který se do řešení téhle záhady pustí s nasazením sobě vlastním. Škoda jen, že je taky ze sádry...

Sherlock Koumes, USA/VB 2018, animovaná komedie, 86 min., režie: John Stevenson

Příslib úsvitu

Malý Roman Kacew vyrůstá v meziválečném Polsku na pokraji chudoby. Jeho matka Nina chce pro něj jen to nejlepší. Jednou z něj bude dekorovaný voják, francouzský ambasador a slavný spisovatel, říká svým sousedům. Roman se rozhodne žít její sny a postupně se stává Romainem Garym, jehož knihy se zařadí mezi mistrovská díla francouzské literatury.

Příslib úsvitu, Francie 2017, životopisný, 131 min., režie: Eric Barbier, hrají: Charlotte Gainsbourgová, Pierre Niney, Jean-Pierre Darroussin, Finnegan Oldfield a další.