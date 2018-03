Stanislav Dvořák, Novinky

LP zpívá pop vycházející i z folkových a rockových kořenů. Z původně neviditelné autorky hitů pro Rihannu, Cher či Christinu Aguileru se postupně převtělila do stadiónové divy. Rodilá Newyorčanka na sebe upozornila písničkou Into the Wild a následně albem Forever for Now. Další píseň Muddy Waters si získala oblibu i díky seriálu Orange Is The New Black. Definitivně se prosadila albem Lost On You, kde vyšel stejnojmenný hit, jenž boural hitparády v mnoha zemích.

O zpěvačce se s někdy v legraci říká, že vypadá jako podivná mladá verze Boba Dylana, ale pěvecky se Bobovi určitě nepodobá. Má výrazný hlas, žahavé výšky i velký cit pro drama a vypjaté emoce.

“Řekla bych, že jsem skrz naskrz písničkářka a chytlavost pro mě není sprosté slovo,” tvrdí o sobě mladá zpěvačka s italskými kořeny.

Předprodej vstupenek začne 29. března v 10.00 v sítích GoOut a Ticketpro.