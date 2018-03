Radmila Hrdinová, Právo

V čem vidíte potenciál Pražského quadriennale pro prezentaci scénografie?

Pražské quadriennale je akce s velkým světovým renomé, takže si velice vážím toho, že do ní můžeme s tímto projektem vstoupit. Otázka, jak vystavovat scénografii, se tady vznáší už řadu let. A protože jsem režisér, který má zkušenost s nezávislým a imerzivním divadlem, s trendy, které jsou v českém divadle na vzestupu, zajímá mne možnost prezentovat nezávislou scénografii performativním, imerzivním způsobem.

Na Pražském quadriennale 2015 jsem byl kurátorem sekce Prostor, jejímž úkolem bylo též prezentovat scénografii v měřítku jedna ku jedné. Tehdy jsme ve Vile Štvanice předvedli imerzivní filmový projekt Golem Cube, v jehož rámci se diváci do scénografie mohli doslova ponořit.

Přibližte pojmy nezávislá scénografie a imerzivní divadlo...

Nezávislí scénografové jsou ti, kteří pracují s nezávislým divadlem, což je divadlo, které není zřizované státem či jeho samosprávou, městem či krajem. Imerzivní divadlo je divadlo divácké dramaturgie, kde je odstraněna hranice mezi divákem a hercem, divadlo, které vytváří alternativní realitu, ve které se divák volně pohybuje, prožívá s hercem příběh a je zcela na něm, jakou cestu příběhem si vybere. Každé vstoupení do této alternativní reality generuje jiný příběh a nikdy není možné vidět všechno, dokonce ani totéž.

Co vás na imerzivním divadle nejvíc baví?

Především fakt, že je to multiplatforma. Imerzivní divadlo umožňuje propojit výtvarnou instalaci, site specific, performanci, herecký projev, pohyb, jednoduše vytvořit kompletní alternativní svět. A protože nás s Tygrem v tísni zajímá literatura, která se vzpírá klasickému divadelnímu ztvárnění, zmocňujeme se jí právě tímto způsobem. Teď se chystáme inscenovat Bulgakovův román Mistr a Markétka v Praze v Desfourském paláci. Premiéra se uskuteční v listopadu 2018.

Jaká bude alternativní realita Campu Q?

Bude mít dvě formy. První vyplývá z toho, že je to český pavilón soutěžní Výstavy zemí a regionů, která se bude konat primárně na Výstavišti, v případě Campu Q pak i na ostrově Štvanice. Na ploše ostrova vznikne adaptační tábor pro mimozemské civilizace, který – a to je ta druhá forma – třikrát ožije osmihodinovou interaktivní inscenací od soumraku do svítání. V září se celý projekt zreprízuje ještě dvakrát v Českých Budějovicích.

Příběh pro tuto imerzivní inscenaci píšou dva čeští a dva katalánští autoři sdružení v projektu Fabulamundi – Beyond Borders. Za českou stranu je to Marie Nováková a David Košťák. Inscenace vznikne v režii Martiny Schlegelové.

Proč právě mimozemské civilizace?

I když nezastíráme vazby na uprchlické vlny, nechtěli jsme se nechat svázat příliš konkrétními souvislostmi. A mimozemské civilizace otvírají prostor pro fantazii scénografů, pro výtvarnou podobu tábora včetně nehumanoidních civilizací. Třeba na Zemi přistály neškodné modré krabičky, a nikoliv ochapadlení predátoři.

Co bude v Průmyslovém paláci na Výstavišti?

Konceptuální vstupní bod, prezentační brána do Campu Q pojatá performativní formou. Bude to prodloužená ruka štvanického adaptačního tábora spojená se zážitkovým transportem na ostrov. Rozhodně to nebude pasivní stánek s propagačními materiály.

Co se bude dít v průběhu dne a noci na Štvanici?

Ve dne by měl divák zažít pocit, že vstoupil do reálného tábora, kde jsou mu jeho reální zaměstnanci schopni předat alespoň tresť příběhů ze života v něm. V rámci nočního imerzivního představení se zhruba stovkou herců a pro pět set diváků, v plenéru mezi vilou a secesní parovodní elektrárnou by měl divák zažít ucelený příběh jednotlivých kmenů obývajících tábor, ale i příběh samotného tábora a jeho správců. Východisko je prosté, v rámci dne otevřených dveří přicházejí do tábora návštěvníci, aby sami rozhodli, zda jsou mimozemští návštěvníci dostatečně adaptováni na volný život mimo zdi tábora.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Jaké předpoklady by měl mít herec, který se projektu zúčastní?

Především by měl být jazykově vybavený, protože Pražské quadriennale je akce je navštěvovaná zahraničními zájemci, měl by mít odvahu a zkušenost hrát v plenéru, mít potenciál k imerzivnímu herectví a improvizaci. Protagonisté budou vybíráni z herců, kteří s Tygrem v tísni na podobném typu projektu už pracovali, z partnerských divadel Letí, činohry Jihočeského i Malého divadla, castingem projdou účastníci chóru. Důležité je, aby si našli svůj prostor a dokázali v příběhu žít.

Máte srovnání s podobnými projekty v zahraničí?

Od roku 2013, kdy jsme pracovali na prvním českém imerzivním projektu Golem Štvanice, jsem navštívil velké množství projektů v zahraničí. Před čtvrt rokem jsem například absolvoval dvanáctihodinové představení divadelní skupiny Signa v Hamburku a další ve Vídni, Londýně a Mannheimu. Inspirací máme dost.

Rok a čtvrt, který nás od konání akce dělí, je jen relativně dlouhý předstih, příprava projektu zahrnuje velký objem práce a dokonalou organizační přípravu. Ansámbl scénografů, kostýmních výtvarníků, architekt, urbanista, lightdesigner, hudebník, režisérka, autoři a desítky protagonistů tvoří jen polovinu celého týmu, který se kolem Campu Q točí a točit ještě bude.