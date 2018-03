Novinky

Čtenáři i odborníci oceňovali vynalézavost, s níž Pratchettovy humoristické fantasy romány z fiktivního světa Zeměplochy Kantůrek převedl do češtiny. Musel vymyslet mnoho českých ekvivalentů pro jména postav, jež jsou v angličtině většinou slovními hříčkami.

Knihy Terryho Pratchetta překládal čtvrt století. A jak v rozhovoru pro Novinky přiznal, původně se do této práce nechtěl pouštět, protože „byly moc složité“.

„Na začátek pro mě byla každá druhá stránka překladatelským oříškem. I po všech těch letech ale vždy narazím na něco, co musím vymyslet znovu. A často se musím k některým vtípkům vracet a několikrát je předělávat, aby fungovaly i v další části knihy a širším kontextu. A přesto nakladateli dnes děkuji, že mě přinutil se do toho dát,“ řekl v rozhovoru.

Přeložil ke stovce titulů. kromě již zmíněných autorů se věnoval také Poulu Andersonovi, Piersu Anthonymu (dva díly humoristické fantasy Xanth), Edgaru Riceovi Burroughsovi (cykly John Carter, pán Marsu, Pellucidar a několik pozdních titulů o Tarzanovi) a dalším.

Několikrát získal ceny Akademie science fiction, fantasy a hororu pro nejlepšího překladatele. V roce 2003 obdržel také cenu za dlouholetou práci pro science fiction. Sám přitom tvrdil, že je překladatel „v podstatě námezdná síla“. „Za mzdu přeloží to či ono. Já jsem měl to štěstí, že mě nikdo nedonutil překládat knihu, která by se mi hodně nelíbila,” řekl Novinkám.

V letech 1975 až 1990 pracoval jako technický redaktor v nakladatelství Artia, od roku 1990 do roku 1992 byl vedoucím odbytu nakladatelství Aventinum, od té doby byl překladatelem na volné noze.

V roce 1984 se podílel na obnově Klubu Julese Vernea, pro jehož fanziny brzy začal překládat, např. několik krátkých Howardových povídek.